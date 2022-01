Dresden

Die sächsische Landesregierung will einen Impfaufruf per Brief an alle über 60-Jährigen im Freistaat schicken. Wie der Leipziger Volkszeitung aus Koalitionskreisen bestätigt wurde, werden die Voraussetzung dafür in der Kabinettssitzung am Dienstag geschaffen. Die Regierung will die Meldeverordnung ändern, damit die Meldedaten der über 60-Jährigen übermittelt werden können.

Impfquote in Sachsen niedrig

Die Landesregierung hofft, dass sie mit einem Brief die Impfquote in Sachsen deutlich steigern kann. Derzeit sind nicht einmal 62 Prozent aller Einwohner vollständig geimpft. In der besonders vom Coronavirus gefährdeten Gruppe der Ü60-Jährigen sind es 81,4 Prozent. Eine Booster-Impfung haben nur 58,4 Prozent erhalten.

Vorschlag kam auch von den Kassenärzten

Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann, hatte im Dezember den Vorschlag gemacht, allen Ü60-Jährigen einen Brief zu schreiben und sie über die Vorteile einer Impfung und einer Boosterung aufzuklären. Die Landesregierung hatte zuvor ähnliche Lösungen diskutiert. Mit einem Brief könne man die Menschen unmittelbarer erreichen als über allgemeine Impfappelle in den Medien, wird argumentiert.

Wer schreibt den Aufruf?

Wer den Aufruf konkret verfassen soll – Sozialministerin Petra Köpping (SPD), Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) oder beide – muss noch geklärt werden. Auch ein genaues Datum, wann der Impfaufruf versandt wird, steht nicht fest. Da die geänderte Verordnung aber unverzüglich veröffentlicht werden soll, spricht viel dafür, dass die Regierung keine Zeit verlieren möchte.

Aktion mit Datenschutzbeauftragter abgestimmt

Die notwendigen Daten der älteren Bevölkerung sollen der Landesregierung aus Datenschutzgründen nicht direkt übermittelt werden. Vielmehr sollen die Informationen durch die Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung einem Dienstleister zur Verfügung gestellt werden. Der Dienstleister wird die Schreiben versenden. Auf diese Weise könne vermieden werden, dass der Datensatz an zu viele Stellen außerhalb der Einwohnermeldeämter geht, heißt es. Mit der sächsischen Datenschutzbeauftragten ist das Vorgehen demnach abgestimmt.

Brief soll keinen Impftermin enthalten

Einen Impftermin werden die Adressaten mit dem Brief allerdings nicht erhalten. Das war in anderen Bundesländern anders: In Sachsen-Anhalt werden die Impfangebote von den Landkreisen und kreisfreien Städten organisiert. Im Saalekreis wurden zum Beispiel ältere Menschen dezidiert angeschrieben und – falls notwendig – ein Fahrdienst organisiert.

Von Kai Kollenberg