Eigentlich sollten der Einsatz der Teams im September enden. Doch der Bedarf dürfte danach weiter vorhanden sein. Das liegt auch an den Beschlüssen der Gesundheitsminister.

Auch in Sachsen sollen im Herbst Risikopatienten eine Auffrischungsimpfung gegen Corona erhalten. Das Sozialministerium arbeitet deswegen schon an einem Konzept. Die mobilen Impfteams, die eigentlich Ende September die Arbeit einstellen sollen, würden dabei auch eine Rolle spielen, so das Ministerium. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa