Leipzig/ Dresden

Seit diesem Montag gilt die Impfpriorisierung als aufgehoben – geändert hat sich dennoch wenig: Impfstoff bleibt eine Mangelware, um einen Termin zu bekommen, sind Glück und Zeit notwendig.

Am Dienstag hat die sächsische Sozialministerin Petra Köpping (SPD) einen Ausblick auf den weiteren Verlauf gegeben. Für die kommenden Wochen mahnte sie noch zur Geduld, Impfstoff bleibe weiterhin eine Mangelware. Sie freue sich aber über die hohe Impfbereitschaft.

Eine hohe Impfbereitschaft zeigen auch die Ärzte. Durch die unzuverlässigen Lieferungen sitzt bei ihnen der Frust allerdings tief. So betonte Stefan Windau, Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, zuletzt gegenüber der LVZ, die Praxen würden gern mehr impfen. Fehlende Dosen machten das aber unmöglich.

Die Sozialministerin sieht den Freistaat benachteiligt

Wie alle anderen Bundesländer ist auch Sachsen von den Auslieferungen der Hersteller abhängig – und an dieser Stelle hakt es bisweilen gewaltig. Wie Petra Köpping am Dienstag erneut betonte, habe der Freistaat weniger Dosen erhalten, als ihm vertraglich zugestanden hätte. „Wir haben festgestellt, dass im Großhandel nicht gut verteilt worden ist“, sagte sie.

Immerhin konnte sie Nachlieferungen ankündigen: So sollen in dieser Woche noch 24.000 Dosen der Vakzine von Astrazeneca eintreffen, in der nächsten Woche dann 11.700 Dosen vom Biontech-Präparat gefolgt von 35.000 weiteren Dosen in den folgenden ein bis zwei Wochen. Die Mengen des Astrazeneca-Mittels würden allerdings benötigt, um die Zweitimpfungen in den Arztpraxen abzusichern.

Ende Juni ziehen die Lieferungen an

Dabei gibt es noch immer Angehörige von Risikogruppen, die sich nach wie vor um einen Termin bemühen. Während andere Bundesländer diese Gruppen weiterhin bevorzugen, delegierte Köpping die Verantwortung an die Ärzte und Betriebsärzte, die seit dieser Woche ebenfalls beliefert werden. Auch diese Menschen hätten Ende des Monats eine bessere Chance, an eine Impfung zu kommen. Dann rechnet die Ministerin mit einer Entspannung der Situation.

Der digitale Impfnachweis soll in diesem Monat verfügbar sein – die Verwendung ist freiwillig. Quelle: Soeren Stache/dpa

Tatsächlich deuten darauf auch die Lieferungen hin: In der letzten Juniwoche sollen allein die Impfzentren im Freistaat 135.000 Dosen der Vakzine von Biontech bekommen, im Vergleich zur Vorwoche entspricht das einer Steigerung von 35 Prozent. Auch Moderna liefert Ende Juni mehr Dosen aus, Astrazeneca gibt die Lieferungen seines Impfstoffs erst kurzfristig bekannt.

Die Einführung des digitalen Impfnachweises rückt näher

In diesem Monat soll außerdem der digitale Impfnachweis an den Start gehen, die entsprechende App firmiert unter dem Namen „CovPass“. Eine Integration wird auch für die Corona-Warn-App avisiert. Nach Aussage der Ministerin sollen Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken in „nächster Zeit“ die digitalen Zertifikate ausstellen können.

Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, planen zahlreiche Apotheken, mit einer Ausstellung schon am kommenden Montag beginnen zu wollen, das hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mitgeteilt. Derzeit sind im Freistaat 24,3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, damit Sachsen eine Spitzenposition ein. Bei den Erstimpfungen steht der Freistaat hingegen hinten an (41 Prozent). Insgesamt wurden bislang 2,6 Millionen Impfdosen verabreicht.

Von Florian Reinke