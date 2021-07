DRK arbeitet an Bonus-Programm - Impfmüdigkeit: So will Sachsen die Unentschlossenen noch überzeugen

Es gibt inzwischen genug Vakzine mit Schutz gegen das Corona-Virus – es lassen sich allerdings immer weniger Menschen in Sachsen Impfen. Zusätzliche Impfanreize könnten helfen, zudem gibt es Forderungen nach Sanktionen für alle, die Termine ausfallen lassen.