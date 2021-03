Leipzig

Im Vogtland wird die Corona-Lage immer dramatischer. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 251,3. Am Dienstag kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) deshalb in Dresden an, allen Einwohnern des Kreises über 18 Jahre – unabhängig von der Prioritätenliste – die Möglichkeit zu geben, sich mit dem Astrazeneca-Vakzin impfen zu lassen.

Weiteres Testzentrum startet

„Wir wollen die Priorisierung für alle aufheben“, so die Ministerin. Dafür müsse die Bundesverordnung geändert werden. Dies soll voraussichtlich am Donnerstag geschehen. Stufenweise werde man in den kommenden Tagen dafür die Impfungen hochfahren. „Das braucht ein Stück weit Vorbereitung“, mahnte Köpping.

Gleichzeitig soll in der Vogtlandmetropole am Mittwoch vorübergehend ein weiteres mobiles Impfzentrum für 500 Impfungen pro Tag an den Start gehen. Bisher gibt es eine stationäre Einrichtung nur im benachbarten Treuen. „Damit haben wir im Vogtland zwei Impfzentren. Das schafft mehr Kapazitäten“, erklärte Sachsens Gesundheitsministerin.

Hausärzte impfen auch

Weiterhin würden Vorbereitungen getroffen, damit auch die Hausärzte vor Ort vorfristig impfen können. Bisher ist das in Sachsen noch nicht möglich und soll zunächst in einem Modellprojekt getestet werden. Auch dies bedürfe einer gewissen Vorbereitung. Köpping bat deshalb eindringlich: „Nicht gleich zu den Hausärzten stürmen!“ Außerdem kündigte sie an, zehn Impfbusse ins Vogtland senden zu wollen.

Neben dem Vogtland liegen auch der Erzgebirgskreis und der Kreis Nordsachsen derzeit über der Marke von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. „Das heißt nach wie vor, dass wir die Entwicklung sehr genau im Auge behalten müssen“, warnte die Ministerin. Der Landkreis Bautzen liegt nur noch knapp darunter.

Schwerpunkt für Mutationsvariante

Laut Köpping ist das Vogtland als Grenzgebiet zum Hochinzidenzland Tschechien auch ein Schwerpunkt für die als wesentlich ansteckender geltende britische Mutationsvariante des Virus. Bisher seien 174 Nachweise festgestellt worden

Von Roland Herold