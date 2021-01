Leipzig

Orangen und Grapefruit aus Spanien, Mandarinen aus Portugal – die Regale in sächsischen Supermärkten könnten in den kommenden Wochen große Lücken aufweisen. Nachdem die Preise für Obst und Gemüse im Zuge der Corona-Krise bereits deutlich angezogen haben, drohen nun laut Deutschem Fruchthandelsverband auch noch Engpässe. Ursache: Die Bundesregierung hat am vergangenen Wochenende die Corona-Einreise-Verordnung deutlich verschärft.

Negativer Corona-Test zwingend

Seither gilt für Hochrisiko-Länder wie Spanien und Portugal, dass beim Grenzübertritt ein negativer PCR-Corona-Test vorzulegen ist, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Betroffen davon wären dann auch Obst- und Gemüsetransporter. Laut Fruchthandelsverband-Geschäftsführer Andreas Brügger ist solch ein kurzfristiger Test in der Praxis jedoch kaum machbar. Schnelle Test seien in solchen Ländern mit ihren hohen Inzidenzen illusorisch.

Das aber hat Folgen: Aus Spanien kommt derzeit immerhin knapp ein Drittel aller Einfuhren an Obst und Gemüse nach Deutschland. Bei Zitrusfrüchten sind es sogar rund 75 Prozent. Aber auch Portugal, die USA, Tschechien, Estland, Litauen, Lettland, Serbien, Slowenien, Bosnien, Nordmazedonien, Montenegro, Kosovo, Iran, Ägypten und weitere Länder stehen auf der Liste. Frankreich und die Niederlande gelten als die nächsten Kandidaten. Für die Niederlande ist Deutschland Hauptexportland für Paprika, Gurken, Tomaten und Äpfel.

Schnelle Durchfahrt notwendig

Deshalb müssten innerhalb der EU Sonderfahrspuren für die schnelle Durchfahrt von Güterfahrzeugen an Grenzen geschaffen werden, fordert Brügger. „Wir brauchen auch in Corona-Zeiten einen Versorgungskorridor für frisches Obst und Gemüse, sonst drohen leere Regale im Handel“, warnt der Verbands-Geschäftsführer. Ein Szenario, dass Großbritannien bereits erlebt, seitdem das Land aus der EU ausgetreten ist und sich die Versorgungslaster im französischen Calais stauen.

René Glaser, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, unterstützt die Idee eines solchen Korridors – also EU-weit abgestimmter Regelungen zur Sicherung des reibungslosen Güterverkehrs im Binnenmarkt. „Die Green-Lanes-Richtlinien der EU-Kommission sind dafür die passende Blaupause“, erinnert er.

EU dringt auf rasche Abfertigung

In diesen Richtlinien werden die EU-Staaten gebeten, unverzüglich alle relevanten Übergangsstellen an Binnengrenzen innerhalb des transeuropäischen Verkehrsnetzes als „Green Lane“(Grüne Gasse)-Übergangsstellen auszuweisen. Sie sollen für alle Frachtfahrzeuge – unabhängig von der transportierten Ware – offen sein, Grenzübertritte einschließlich aller Überprüfungen nicht länger als 15 Minuten dauern. Brüssel empfiehlt, Fahrer nur minimalen Kontrollen zu unterziehen. Allerdings zählt dazu eben auch eine Gesundheitskontrolle.

Glaser hält die Belieferung der Lebensmittelgeschäfte mit frischem Obst und Gemüse derzeit für gesichert. „Versorgungsengpässe sehen wir momentan nicht.“ Es sei dennoch nicht auszuschließen, dass die neuen Verschärfungen den Warenfluss nach Deutschland beeinträchtigen könnten.

Branche reagiert verunsichert

In der Branche herrscht jedenfalls große Verunsicherung. „Ich will keine Schuld daran haben, wenn hier Panik geschoben wird“, sagt die Führungskraft eines Verbandes, die nicht mit Namen zitiert werden will. Derzeit sei noch völlig unklar, wie sich die Lage weiter entwickele. Möglicherweise aber werde Portugal mit der höchsten Inzidenz der britischen Virus-Mutation zum größten Problem bei der Versorgung.

Und Maik Maschke, Vizechef des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure mit Sitz in Großenhain (Landkreis Meißen), sieht das Problem nicht nur auf Obst und Gemüse beschränkt. „Das betrifft letztendlich alle Lebensmittel, die aus diesen Hochrisiko-Gebieten eingeführt werden. Da wird es jetzt erst einmal einen Engpass geben.“ Auch Fleisch beispielsweise könnte betroffen sein. Die gute Nachricht: Fisch wird naturgemäß vor allem in den Häfen angeliefert. Dort dürfte es solche Schwierigkeiten nicht geben.

Maschke hat aber auch Hoffnung. „Ich gehe davon aus, dass die Verfahren angepasst werden, wenn man merkt, dass es Probleme bei der Versorgung gibt. Das wird sich deshalb dann auch wieder normalisieren.“

Von Roland Herold