Corona-Hilfspaket für Sachsens Kultur – Kommunale Einrichtungen gehen leer aus

Der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages hat am Mittwoch das vom Kabinett beschlossene Hilfspaket für Kultur und Tourismus in Höhe von insgesamt mehr als 60 Millionen Euro bestätigt. Mit diesen Mitteln will der Freistaat besonders von der Corona-Pandemie betroffene Einrichtungen und Akteure in Kultur und Tourismus unterstützen.

Kultur ist nicht nur schöne Zugabe

Die Entscheidung zeige, welch hohen Stellenwert Kultur und Tourismus in Sachsen haben, teilte Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch mit. Kultur sei keine schöne Zugabe in Zeiten voller Kassen, sondern „lebensnotwendig und identitätsstiftend“, so die CDU-Politikerin.

Annekatrin Klepsch ( Die Linke) indessen zeigte sich weniger euphorisch. Der Grund: „Kommunale Kultureinrichtungen gehen dabei leer aus“. Sie begrüße grundsätzlich, dass der Freistaat nach dem Ende des Lockdowns ein Hilfspaket für Kultur und Tourismus auflege, erklärte Dresdens Kulturbürgermeisterin. „Angesichts der mehrwöchigen Betriebsuntersagungen und der fortdauernden Hygieneauflagen ist die wirtschaftliche Situation der Kultureinrichtungen existenzgefährdend. Die freie Szene und privatwirtschaftliche Einrichtungen benötigen diese Hilfen dringend.“

Ein wichtiges Signal

Dass die Kulturstiftung des Freistaates finanziell gestärkt werde, um gezielt freischaffende Künstler und Initiativen zu unterstützen, sei ein wichtiges Signal, unterstrich Klepsch. „Demgegenüber ist jedoch zu bedauern, dass die kommunalen Kultureinrichtungen bisher in keinem Hilfsprogramm von Bund und Land berücksichtigt wurden.“

Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. Quelle: PR

Einnahmeausfälle infolge der Schließung und extrem eingeschränkte Zuschauerkapazität führten auch in den kommunalen Kultureinrichtungen und damit den Haushalten der Rechtsträger in eine finanzielle Schieflage, betonte Annekatrin Klepsch. Sie appelliere an die sächsische Regierung, dies für die Zukunft in den Haushaltsverhandlungen des Freistaates mit zu bedenken.

Außerdem benötigten alle Kultureinrichtungen und -veranstalter langfristige Planungssicherheit, in welchem Umfang ein normaler Kulturbetrieb wieder für die nächsten Monate und das nächste Jahr möglich sein wird. Sie empfehle der Landesregierung, so Bürgermeisterin Klepsch, den Besuch von Schulklassen in Kultureinrichtungen wie Museen, Theatern und Gedenkstätten als Orte der außerschulischen Bildung mit Beginn des neuen Schuljahres nicht nur zu ermöglichen, sondern auch zu befürworten.

