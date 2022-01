Hannover

Welche Blutgruppe jemand besitzt, scheint tatsächlich Einfluss darauf zu haben, wie leicht er oder sie sich mit dem Coronavirus infizieren kann. Zumindest deuten darauf internationale Studien hin. Forscherinnen und Forschern der Medizinischen Universität Graz hatten etwa festgestellt, dass Menschen mit der Blutgruppe 0 statistisch seltener an Covid-19 erkranken. Nur wenige der knapp 400 Infizierte, die an der Untersuchung teilgenommen hatten, hatten die Blutgruppe 0; „signifikant häufiger“ sei hingegen der Anteil der Blutgruppe AB gewesen, hatte die Universität Ende 2020 in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Der Schweregrad einer Covid-19-Erkrankung bleibe von der Blutgruppe aber unbeeinflusst. Das heißt, auch Menschen mit der Blutgruppe 0 können schwer an Covid-19 erkranken.

Peter Ellis, Dozent für Molekulargenetik und Fortpflanzung an der britischen Universität von Kent, beschrieb wiederum in seiner Studie, die im Juni vergangenen Jahres im Fachmagazin Epidemics erschienen ist, dass sich eine Corona-Infektion ähnlich wie eine Bluttransfusion verhalte. Bei infizierten Personen sei die Wahrscheinlichkeit, das Virus auf jemand anderen zu übertragen, für den sie ein kompatibler Blutspender sind, zwei- bis dreimal höher.

„Super-Verbreiter“ und „Super-Empfänger“

Für die Blutgruppe 0 würde das bedeuten: Als „Universalspender“ können sie jedem Menschen Blut spenden, das heißt, im Fall einer Corona-Infektion können sie den Erreger an andere Personen jeder Blutgruppe weitergeben. Sie erkranken insgesamt jedoch seltener, da sie Viruspartikel von einem Infizierten mit einer anderen Blutgruppe abstoßen – genauso wie sie auch bei der Bluttransfusion nur das Blut der eigenen Blutgruppe erhalten können. Nach diesem Prinzip sind Menschen mit der Blutgruppe AB dagegen eher in der Lage, sich mit dem Coronavirus anzustecken, als es weiterzugeben. Sie wären also „Super-Empfänger“, während Personen mit der Blutgruppe 0 „Super-Verbreiter“ wären.

Obwohl die Studienlage nahelegt, dass Menschen mit der Blutgruppe 0 weniger anfällig für eine Corona-Infektion sind, sollten sich diese weiterhin an die geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen halten. Denn es ist durchaus möglich, dass auch sie sich mit dem Erreger infizieren und schlimmstenfalls schwer erkranken können.

