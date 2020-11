Corona-Großdemo in Leipzig: Polizei-Verstärkung aus acht Bundesländern

Leipzig

Leipzig erlebt am Sonnabend eine der größten Kundgebungen der letzten Jahre. Die Stadt der Friedlichen Revolution ist das Ziel der Stuttgarter Initiative „ Querdenken“, die Protestierer aller Schattierungen aufgerufen hat, um gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen (zweiter Lockdown) zu demonstrieren. Die Teilnehmerschätzungen schwanken zwischen 16 000 und 20 000 Menschen. Die Organisatoren hatten im gesamten Bundesgebiet für die Veranstaltung geworben. Gegen die Aktion hat sich bereits massiver Widerstand formiert, insgesamt sind 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen in der größten ostdeutschen Metropole angekündigt, darunter die Initiative „ Leipzig nimmt Platz“.

Stadt lehnt Augustusplatz als Versammlungsort ab

Ursprünglich wollte „ Querdenken“ neben einer Kundgebung auf dem Augustusplatz auch den Ring für eine Demo nutzen. Da die sächsische Corona-Schutzverordnung aber nur stationäre Versammlungen zulässt, wurde ihr das von der Stadt Leipzig untersagt. Bis zuletzt gab es aber ein juristisches Tauziehen um den Kundgebungsort. In einer Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht hatte die Stadt durchgesetzt, dass „ Querdenken“ vom Augustusplatz auf die Neue Messe am Stadtrand ausweichen muss. Begründet wurde das mit den Corona-Regeln und dem geforderten Mindestabstand von 1,50 Meter, der auf dem Augustusplatz nicht eingehalten werden könne.

Anzeige

Leipziger Verwaltungsgericht lehnt Eilanträge am Abend ab

Am späten Abend gab es für die Entscheidung der Stadt auch juristische Bestätigung: Das Verwaltungsgericht Leipzig lehnte die Eilanträge der Organisatoren ab. Nach der Entscheidung des Gerichts kommt eine Durchführung der Demo am Augustusplatz nicht in Betracht. In der Begründung heißt es: Die Anmelder müssten Einschränkungen hinnehmen, wenn durch die Ortswahl eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung droht. „Dies ist hier der Fall, da der geplante Versammlungsort mit seiner räumlichen Ausdehnung die prognostizierte Teilnehmerzahl nicht aufzunehmen vermag, so dass mit einer Verdichtung der Menschenmenge zu rechnen wäre.“ Dies würde nach Überzeugung des Gerichts dann zu zahlreichen Verstößen gegen die sächsische Corona-Schutzverordnung führen.

Allerdings können die Demo-Anmelder nun wiederum Beschwerde gegen diese Entscheidung beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen einlegen. Damit kann sich der Rechtsstreit noch bis in den Sonnabend hinziehen.

Verfassungsschutz warnt vor Gewalt

Unabhängig vom juristischen Tauziehen bereitet sich die Leipziger Polizei auf einen Großeinsatz vor. Der sächsische Verfassungsschutz hatte in einer Analyse vor dem Aufmarsch in der Messestadt gewarnt, dass sowohl von Rechtsextremen, die sich unter die Corona-Protestierer mischen, als auch von linken Gegendemonstranten ein „erkennbares Gewaltpotenzial“ ausgehe. Unterstützung kommt von der sächsischen Bereitschaftspolizei, von Einsatzkräften aus acht Bundesländern sowie der Bundespolizei und dem LKA. Zudem sind Hubschrauber im Einsatz. Die Stadt empfahl den Bewohnern, wegen der zahlreichen Demos die Innenstadt lieber zu meiden.

Kretschmer : Unkalkulierbares Risiko

An der Corona-Protestaktion gab es auch am Freitag weiter massive Kritik. Zuvor hatte schon die Stadt Leipzig Verbote von Busreisen durchgesetzt, Hotels lehnten die Beherbergung von Corona-Leugnern ab. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) bezeichnete die Demonstration als „unkalkulierbares Risiko“. Albrecht Pallas, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, nannte den Aufruf „verantwortungslos und egoistisch“. Die Versammlung werde absehbar zu einem ‚Super-Spreading-Event‘, während in den hochbelasteten Krankenhäusern Ärzte und Pfleger um Menschenleben kämpfen“, so Pallas. Empört haben auch Leipziger Bürgerrechtler wie Uwe Schwabe und Gesine Oltmanns den Vergleich der Organisatoren mit den Ereignissen von 1989 („Friedliche Revolution 2.0) zurückgewiesen. Das sei zynisch und eine „infame Verharmlosung für den Mut der DDR-Opfer“, so Schwabe.

Von André Böhmer und Frank Döring