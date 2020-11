Berlin/Dresden

Nach der Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) will Sachsen am Dienstag neue Corona-Maßnahmen festlegen. Die Ministerpräsidenten hatten sich am Montag mit der Bundesregierung auf neue Regelungen verständigt, allerdings einen Merkel-Plan zu weitgehenden Einschränkungen des Privatlebens und an Schulen abgelehnt. Stattdessen soll am 25. November erneut beraten werden.

Kretschmer : Vor uns liegen noch vier anstrengende Monate

„Bevor weitere Freiheitsrechte eingeschränkt werden, soll die Wirkung der jetzigen Regeln bewertet werden. Für mich hat der Bildungsbereich dabei eine besondere Bedeutung“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) nach der Videokonferenz. Kretschmer machte aber auch klar: „Erfolgreich und erträglich werden die kommenden Monate nur sein, wenn sie von den Bürgern getragen werden.“ Deshalb sei es wichtig, „dass wir alle gemeinsam, jeder in seiner Familie und seiner Umgebung dazu beiträgt, die Verbreitung des Virus zu verhindern“. Der Ministerpräsident gab unumwunden zu: „Vor uns liegen noch vier anstrengende Monate.“

Anzeige

Neue Maßnahmen für Sachsen werden Dienstag vorgestellt

Fest schon jetzt, dass Sachsen den „kleinen Grenzverkehr“ ab sofort untersagt: Damit darf beispielsweise nicht mehr zum Tanken oder Einkaufen nach Tschechien oder Polen gefahren werden, das gilt auch für alle anderen Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen. Gestattet sind nur noch maximal 12-stündige Einreisen aus einem ausländischen Risikogebiet sowie Aufenthalte in einem ausländischen Risikogebiet aus beruflichen, sozialen oder medizinischen Gründen. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) erklärte: „Ich habe mehrfach deutlich gemacht, dass ich mit Blick auf die hohen Infektionszahlen regen grenzüberschreitenden Einkaufstourismus sehr kritisch sehe. Wir müssen die Kontakte einschränken, um die Pandemie einzudämmen.“

Betretungsverbot für Eltern in Kitas und Schulen denkbar

Darüber hinaus sind weitere neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Gespräch, die am Dienstag in Dresden beraten werden sollen. Denkbar ist demnach, dass Krankenhäuser und Pflegeheime ihre Besuchsregeln weiter einschränken sowie ein Betretungsverbot für Eltern in Kindergärten und Schulen erlassen werden könnte. Daneben wird überlegt, die Maskenpflicht auf Großparkplätze auszudehnen. Petra Köpping stellte für Menschen ab 75 Jahre oder mit einer erheblichen Vorerkrankung eine kostenlose FFP-2-Maske in Aussicht. Zudem wird über bestimmte Einkaufszeiten für Senioren nachgedacht.

Zahl der Neuinfektion steigt weiterhin an

Die Maßnahmen werden notwendig, da sich nach zwei Wochen Teil-Lockdown keine Trendwende abzeichnet: Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiterhin stark an. Im Vergleich zum vergangenen Freitag sind in Sachsen weitere 3000 Neu-Ansteckungen – und damit insgesamt 35.718 seit Ausbruch der Pandemie – registriert worden. Inzwischen sind 514 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, allein am Wochenende waren es 34 Tote. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Sachsen liegt mittlerweile bei 179. Besonders betroffen sind die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie der Erzgebirgskreis. Der sächsische Landtag wird am Donnerstag auf AfD-Antrag zu einer Corona-Sondersitzung zusammenkommen.

Immer mehr Ansteckungen auch an Schulen

Auch die Schulen verzeichnen immer mehr Corona-Fälle. Laut Kultusministerium sind bereits 305 von 1374 Schulen betroffen. Aktuell werden 110 Infektionen bei Lehrern (Vorwoche: 75) und 252 bei Schülern (Vorwoche: 130) registriert. Deshalb befinden sich 7367 Schüler in häuslicher Quarantäne, das sind rund 6000 mehr als vor einer Woche. Sechs Schulen sind wegen Corona geschlossen worden. Damit stieg der Anteil der Schüler, die nicht zum Unterricht dürfen, binnen einer Woche von 0,3 auf 1,8 Prozent.

Der Sächsische Lehrerverband plädiert dennoch dafür, die Schulen möglichst lange geöffnet zu lassen. „Das Infektionsgeschehen im Einzugsbereich der Schule muss ausschlaggebend sein, ob ein Unterricht nach regulärem Stundenplan für alle Schüler oder ein eingeschränkter Betrieb mit Klassen- beziehungsweise Gruppentrennung und dem Einhalten von Mindestabständen durch Klassenteilung möglich ist“, erklärte SLV-Landeschef Jens Weichelt.

Von Andreas Debski