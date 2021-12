Dresden

In Sachsen gilt ab Montag eine neue Corona-Schutzverordnung. An einer Regel wird aber nicht gerüttelt: Touristische Reisen sind im Freistaat verboten, Hotels dürfen Touristen keine Übernachtungen ermöglichen. Die Vorgabe gilt auch für Ferienhäuser und -wohnungen. Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Übernachtungen untersagt sind.

Reisen für „soziale Zwecke“ sind erlaubt

Neben Geschäftsreisen gelten in Sachsen Ausnahmen für Reisen zu „sozialen Zwecken“. Dahinter verbergen sich – grob gesagt – alle Reisen, bei denen Verwandte, Freunde und Bekannte besucht werden. Wer also beispielsweise der Großmutter im Erzgebirge einen Weihnachtsbesuch abstatten möchte und darum eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, darf im Hotel oder in einer Ferienwohnung absteigen. Gleiches gilt auch, wenn man bei Freunden in einer sächsischen Region Silvestern feiern möchte.

Ministerin bittet um Vernunft

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) rief die Bevölkerung aber auf, verantwortungsvoll mit den Ausnahmeregelungen umzugehen und keine Schlupflöcher zu suchen: „Ich bitte wirklich um Vernunft, weil alleine über Verordnungen können wir nicht alles regeln. Wir brauchen das Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger.“

Von Kai Kollenberg