Hannover

Als von Corona „genesen” gelten Menschen in Deutschland so lange, bis ihre Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Danach empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Impfung mit einer Dosis. Diese sollte mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen, also Biontech oder Moderna.

Eine frühere Impfung, bereits ab vier Wochen nach Ende der Symptome, gilt als unbedenklich und ist daher ebenfalls möglich. Wenn also nicht klar ist, wann genau die Infektion mit Sars-CoV-2 war, ist das kein Problem.

Ohne Impfung verlieren Genesene ihren Status

Ohne Impfung verlieren Genesene in Deutschland ihren Status als geschützte Personen. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass sie keinerlei Schutz mehr vor einer Infektion oder einer schweren Covid-Erkrankung haben. Laut der Gesellschaft für Virologie zeigen Untersuchungen, dass eine durchgemachte Sars-CoV-2-Infektion auch nach einem Jahr noch sehr gut schützen kann.

Impfung für Verbesserung des Immunschutzes

Die Impfung kann bei Genesenen aber auch noch einmal zu einer Verbesserung des Immunschutzes beitragen. Studien zeigen: Genesene, die sich später impfen lassen, bilden eine besonders starke Immunantwort gegen Virusvarianten aus. asu

Von RND/asu