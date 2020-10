Leipzig

Die Herbstferien in Sachsen stehen an. Gleichzeitig vermelden immer mehr Kommunen in Deutschland steigende Corona-Infektionszahlen. Liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wird der Ort vom RKI als Risikogebiet eingestuft. Dann müssen die Kommunen Konsequenzen ziehen. Welche Auswirkungen das auf Urlauber aus und nach Sachsen haben kann, hat die LVZ geklärt.

Welche Länder sind derzeit als Risikogebiete zu betrachten?

Die Einschätzung des RKI zu den Risikogebieten ändert sich ständig. In den vergangenen Tagen stiegen die Corona-Zahlen auch in Europa wieder deutlich an, immer mehr Länder weltweit werden erneut zu Risikogebieten, unter anderem die Niederlande und Frankreich. Keine Reisewarnungen in Europa gibt es derzeit für Deutschland, Italien, Griechenland, Zypern, Malta, Polen, Slowakei, Finnland, Lettland und Schweden.

Wie ist die Risikolage in Deutschland ?

In der Bundesrepublik gibt es derzeit vereinzelte Städte und Gemeinden, die in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner zählen und damit eine erhöhte Infektionsrate aufweisen. Das Sozialministerium Sachsen unterscheidet zwischen Risikogebieten im Ausland und Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko im Inland. Hierzu zählen die Berliner Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Tempelhof-Schönefeld und Neukölln. Hinzu kommen die Landkreise Vechta und Esslingen, die Hansestadt Bremen sowie Hamm, Hagen und Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Das gesamte Ruhrgebiet und die Städte Köln und Hamburg weisen ebenfalls akut steigende Infektionen mit Sars-CoV-19 auf.

Wo können Sachsen in Deutschland noch Urlaub machen?

Die gute Nachricht vorweg: In Sachsen gibt es bisher keine Gebiete mit stark erhöhtem Infektionsrisiko, trotz steigender Zahlen. „Wer aus Sachsen kommt und in Deutschland Urlaub machen möchte, kann das daher auch weiterhin tun. Als Vorsichtsmaßnahme sollte dennoch vor der Anreise das Infektionsgeschehen am Urlaubsort betrachtet werden. Jedes Bundesland hat dazu eigene Regeln“, erklärt Andrea Kis vom Landestourismusverband Sachsen.

Im Hinblick auf die kommenden Herbstferien erklärt sie, dass in Sachsen viele Unterkünfte bereits gut gebucht seien. „Am besten meldet man sich telefonisch nochmal bei der gewünschten Unterkunft, derzeit laufen die Buchungen sehr kurzfristig“, so Kis. Rückkehr-Regelungen für sächsische Reisende aus kritischen Gebieten innerhalb Deutschlands bestehen ebenfalls nicht. „An dieser Situation kann sich jedoch täglich etwas ändern. Wir reagieren auf das aktuelle Infektionsgeschehen“, so eine Sprecherin des Sozialministeriums des Freistaates.

Können Menschen aus einem Risikogebiet in Sachsen Urlaub machen?

„Wer aus einem Risikogebiet nach Sachsen einreisen möchte, ist zu einem Corona-Test verpflichtet oder muss in Quarantäne“, so die Sprecherin des sächsischen Sozialministeriums. Sie betont jedoch nochmal die Unterscheidung zwischen In- und Ausland. Seit dem 15. September haben Reisende aus Risikogebieten innerhalb von zehn Tagen nach Einreise einen Anspruch auf einen kostenlosen Test. Die Quarantäne- und Testpflicht gilt jedoch nicht für Personen, die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland oder in den Freistaat Sachsen einreisen, wenn diese ihn direkt wieder verlassen.

Wer darf in Sachsen übernachten?

In Sachsen gilt das Beherbergungsverbot. Reisende aus Risikogebieten und Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko dürfen nicht in Hotels und Herbergen übernachten. „Wer aus einem Risikogebiet kommt und in Sachsen in einem Hotel schlafen möchte, wird dort abgewiesen“, erklärt Axel Klein, Hauptgeschäftsführer der Dehoga Sachsen. Gleiches gilt für Reisende aus innerdeutschen Gebieten mit erhöhtem Risiko. „Wir erstellen jeden Tag Listen mit den fraglichen Gebieten und Postleitzahlen für die Betriebe in Sachsen. Wer unsicher ist, ob er anreisen kann, sollte sich immer telefonisch informieren und nachfragen“, so Klein. Das Sozialministerium teilte am Donnerstag mit, man prüfe eine Anpassung des Beherbergungsverbotes. Dieses könnte zukünftig nur noch für Touristen gelten. Private Übernachtungen und Tagesbesuche sind für alle weiterhin möglich. Auch Übernachtungen im Wohnmobil und Wohnwagen sind in Sachsen erlaubt.

Können Reisen kostenfrei storniert werden?

„Eigentlich ja, aber auch hier ist jeder Fall anders. Es kommt auf den Vertrag an“, erklärt Kis. Das Gesetz sieht vor, dass für Reisen innerhalb Deutschlands entsprechende außergewöhnliche Umstände vorliegen müssen, um an einen kostenfreien Rücktritt von einem Reisevertrag berechtigt zu sein. Ob diese Umstände vorliegen, bestimmen die jeweiligen Bundesländer. Entscheidend für die Stornierung ist, dass diese Umstände zum Reisezeitraum vorliegen.

Von Vanessa Gregor