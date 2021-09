Dresden

Die Gesundheitsminister der Länder haben sich mehrheitlich für einfachere Quarantäne-Regeln bei Coronafällen in Schulen ausgesprochen. Grundsätzlich solle bei einem Fall nicht mehr für die gesamte Klasse Quarantäne angeordnet werden, heißt in einem Beschluss nach Beratungen mit dem Bund am Montag. Symptomfreie Kinder, die als enge Kontaktpersonen in Quarantäne sind, sollen diese frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden können.

Konkret bedeutet dies für Schulen und Kitas, dass Quarantäne-Maßnahmen nach einem Infektionsfall in der Einrichtung nur noch „mit höchstem Augenmaß“ angeordnet werden. Demnach müssten nicht mehr ganze Schulklassen oder Kitagruppen in die Isolation.

Bund orientiert sich am Sachsen-Modell

Damit orientiert sich der Bund an dem sächsischen Modell, das bereits Ende August beschlossen wurde. Mit seinen Leitlinien verfolgt der Freistaat seit Schuljahresbeginn die Absicht, die Quarantäne ganzer Schulklassen und Kita-Gruppen zu vermeiden. Laut Kultus- und Sozialministerium sollen vor allem das von der Infektion betroffene Kita-Kind beziehungsweise der betroffene Schüler für zwei Wochen nach Hause geschickt werden. „Wir wollen die Schulen und Kitas unbedingt offenhalten – auch, um psychosoziale Auswirkungen der Pandemie zu minimieren. Gleichzeitig muss das Infektionsgeschehen kontrolliert werden“, erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) Ende August die neuen Regeln.

Geimpfte und genesene Schüler im Vorteil

Die neuen Leitlinien machen Unterschiede zwischen geimpften, genesenen sowie den übrigen Schülerinnen und Schülern. Für geimpfte oder genesene Kontaktpersonen gelten die Quarantäneanordnungen generell nicht mehr. Auch geimpftes und genesenes Schul- und Kitapersonal muss demnach nicht in Quarantäne gehen. Generell unterscheiden die neuen Leitlinien drei Gruppen.

Lollitest für Kita-Gruppen

Kitas: In Kitas sollen das betroffene Kind und gegebenenfalls ungeimpfte Betreuer mit engem Kontakt in Quarantäne. Für weitere symptomlose Kinder der Gruppe soll keine Quarantäne angeordnet werden. Die Kinder und Betreuer der Gruppe sind für 14 Tage von anderen Gruppen der Einrichtung räumlich zu trennen. Die betroffene Gruppe erhält während dieser Zeit alle zwei Tage (außer Wochenende) so genannte „Lollitests“. Die Bereitstellung und Abholung wird über die Gesundheitsämter organisiert..

Spezielle Regeln für Schüler mit Vorerkrankungen

Schülerinnen und Schüler bis 12 Jahren: Bei einer nachgewiesenen Infektion soll nur der betroffene Schüler unter 12 Jahren für 14 Tage in Quarantäne gehen. Für die Lehrkräfte und das übrige Personal würde diese Maßnahme entfallen, wenn sie keinen engen Kontakt mit dem betroffenen Jungen oder Mädchen hatten. Die gesamte Schulklasse soll weiter in Präsenz unterrichtet werden. Die Schüler müssten sich aber 14 Tage lang jeweils dreimal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen.

Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren: In der Altersgruppe ab 12 Jahre an Schulen soll gemäß der Leitlinie nur der betroffene Schüler in Quarantäne. In der Klasse sollen nur die direkten Sitznachbarn der infizierten Person sowie Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal, die in engem Kontakt standen, als „enge Kontaktpersonen“ mit Quarantänepflicht gelten, sofern keine Maske getragen wurde. Ausnahme sind Geimpfte und Genesene. Die anderen Schüler – sofern nicht geimpft oder genesen – sollen über 14 Tage dreimal wöchentlich getestet werden. Sofern eine Maske getragen wurde und alle anderen empfohlenen Standard-Maßnahmen eingehalten wurden, gelten sowohl Sitznachbarn als auch alle weiteren Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal grundsätzlich nicht als enge Kontaktpersonen, aber als beobachtungspflichtige Kontaktpersonen (wie auch die übrigen Schüler der Klasse). Bei erhöhter Testfrequenz (Antigentest alle zwei Tage) kann auf eine Quarantäne von weiteren Schülern verzichtet werden.

Von Kai Kollenberg