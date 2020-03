Corona-Fall aus Raum Hannover saß mit Sachsen im Reisebus

Leipzig/Hannover

Der im Raum Hannover bestätigte Corona-Patient hat zuvor in einem Reisebus mit dutzenden Sachsen gesessen. Der 68-Jährige sei gemeinsam mit seiner Frau als Teil einer Reisegruppe im Urlaub in Norditalien gewesen.

Da ein Großteil der etwa 50 Teilnehmer aus dem Freistaat kommen, sei Sachsen informiert worden, sagte Regionspräsident Hauke Jagau laut der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) bei einer Informationsrunde am Sonntag. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann bekräftigte, es müsse schnell die möglichen Übertragungen überprüft werden.

Bisher kein bestätigter Fall in Sachsen

In Sachsen gibt es nach aktuellem Stand keine Infektion mit dem Corona-Virus. Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) rief die Bevölkerung am Freitag in einer Videobotschaft dazu auf, Ruhe zu bewahren. Es gelte vorsichtig zu sein, aber keine Panik zu schüren. Hamsterkäufe seien unnötig. „Sie brauchen keine Einkäufe zu machen, die über das normale Maß hinausgehen“, betonte sie. Ein Verdachtsfall aus dem Landkreis Leipzig bestätigte sich nicht. Gleiches gilt für eine Vermutung aus Görlitz.

Dem Erkrankten im Raum Hannover gehe es gut, er befinde sich in häuslicher Quarantäne. Gleiches gelte für seine Ehefrau, obwohl sie bisher keine Symptome zeige.

