Dresden

Das Ende ist in Sicht: In zwei Wochen sollen die Corona-Maßnahmen auch in Sachsen weitgehend wegfallen. Prof. Reinhard Berner (58) ist Klinikchef in Dresden und gehört als einziger Sachse zum Expertenrat der Bundesregierung. Er hält die geplanten Lockerungen für richtig und sagt auch: Irgendwann wird sich jeder von uns anstecken.

Die Inzidenzen steigen in bislang ungekannte Höhen, gleichzeitig rückt der „Freedom Day“ mit dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz näher – wie passt das zusammen?

Es stimmt, das mag sich auf den ersten Blick nicht erschließen. Wir erinnern uns alle an Zeiten, als wir erschrocken sind, wenn die Inzidenzen von 49 auf 51 anstiegen. Doch die Zeiten haben sich geändert, die Pandemie und die Immunitätslage haben sich geändert, und wir haben einiges dazugelernt. Momentan erleben wir wieder eine große Infektionswelle – aber die Hospitalisierung hat sich weitgehend von den Inzidenzen entkoppelt. Deshalb müssen wir uns auf das Gesamtgeschehen konzentrieren und auch die Bedürfnisse der Menschen nach Erholung beachten.

„Die Zeit ist reif für eine neue Herangehensweise“

Dennoch sind viele Menschen skeptisch.

Zurecht, denn natürlich gibt es keine hundertprozentigen Garantien.

Inwieweit werden die Bedenken auch im Expertenrat beraten?

In einer unserer letzten Stellungnahmen haben wir klar gesagt: Die Zeit ist reif für eine neue Herangehensweise und Maßnahmen müssen sich dem Pandemieverlauf anpassen. Aber Vorsicht werden wir auch weiterhin brauchen und Sorglosigkeit wäre jetzt der falsche Weg.

Zur Person Professor Reinhard Berner (58) wurde im Dezember 2021 von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den Corona-Expertenrat der Bundesregierung berufen, wo er der einzige Sachse ist. Der Mediziner ist auf Infektionskrankheiten spezialisiert und leitet seit 2012 die Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden. Zuvor war er unter anderem im Vorstand des Zentrums Infektionsmedizin am Uniklinikum Freiburg. Berner, der auch den Lehrstuhl für Pädiatrie an der Medizinischen Fakultät der TU Dresden inne hat und im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin ist, zählt zu den führenden Kinderärzten in Deutschland. Er hatte bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Lockdown-Zeiten beraten.

Hat Corona seinen Schrecken verloren, da die Infizierten nicht mehr so schwer wie zu Beginn der Pandemie erkranken?

Viele von denen, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen infiziert haben und geimpft waren, wurden krank, hatten aber vergleichsweise leichte Symptome. Glücklicherweise haben wir selbst in Sachsen mittlerweile eine gewisse Impfquote erreicht. Auch deshalb verläuft die Omikronwelle derzeit eher mild. Aber man soll sich keinen Illusionen hingeben, bei Ungeimpften oder immungeschwächten Menschen kann auch Omikron sehr schwer verlaufen. Noch immer sterben in Deutschland täglich 200 bis 300 Menschen an Corona.

„Irgendwann wird sich jede und jeder von uns infizieren“

Hochrechnungen besagen, dass inzwischen etwa jeder vierte Sachse mit Corona infiziert gewesen ist. Inwieweit hilft das bei der sogenannten Durchseuchung?

Natürlich tragen die Infektionen zur Durchseuchung bei, das ist klar. Wir müssen uns darüber klar werden, dass sich jede und jeder von uns irgendwann infizieren wird. Treffen Infektionen auf Geimpfte, verstärkt sich deren Immunität. Das ist gut. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es immer noch einen großen Teil der Bevölkerung in Sachsen gibt, der nicht geimpft ist. Auch unter denen gibt es milde Verläufe. Aber es ist keineswegs so, dass niemand mehr auf unseren Intensivstationen liegt. Es gibt immer noch viele Menschen, die besonders gefährdet sind, weil sie nicht geimpft sind oder der Immunschutz nicht reicht.

Aktuell wird immer wieder von einem Basisschutz gesprochen – was halten Sie als Mindestanforderung für grundlegend notwendig?

Entscheidend sind die Fragen, in welcher Pandemie-Situation wir uns befinden und welches Konzept wir verfolgen wollen. Heute kann es nicht mehr das Ziel sein, jede Infektion verhindern zu wollen. Es wäre grotesk, wenn wir angesichts von Inzidenzen von 1000 oder 2000 pro 100.000 Einwohner daran festhalten und die Verordnungen danach ausrichten wollten. Es muss nun eine Abwägung erfolgen, was angemessen ist – auch angesichts der sehr wesentlichen Kollateralschäden. Es muss heute darum gehen, neuerliche Überlastungen zu verhindern.

„Die kritische Infrastruktur darf nicht zusammenbrechen“

Was heißt das konkret?

Das bedeutet erstens, dass nicht zu viele Menschen mit Corona-Infektionen auf die Intensivstationenkommen dürfen. Der zweite Punkt, den man unbedingt berücksichtigen muss, ist: Die kritische Infrastruktur darf nicht zusammenbrechen. Schon jetzt gibt es zum Beispiel in den Krankenhäusern erhebliche Personalausfälle aufgrund von Infektionen oder Quarantänefällen. Damit ist faktisch die Versorgung gefährdet, obwohl die Intensivstationen eigentlich nicht mit Coronapatienten überlastet sind. Deshalb brauchen wir weiterhin einen Basisschutz, beispielsweise an Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen, mit den bekannten AHA-L-Regeln.

Sie haben gerade die Schulen ausgeklammert. Halten Sie Maßnahmen wie Maskenpflicht und regelmäßige Selbsttests dort nicht mehr für notwendig?

Ich habe von Anfang in Frage gestellt, ob das wirklich sinnvolle Maßnahmen für die Schulen sind. Und das ist keine Kritik an Masken selbst. Selbstverständlich sind Masken sinnvoll – aber nur dann, wenn sie bestimmungsgemäß getragen werden. Die Erfahrung zeigt: Das gelingt gerade in Grundschulklassen nicht zuverlässig. Das gleiche gilt für die anlasslosen Antigen-Schnelltests. Deren Zuverlässigkeit ist katastrophal schlecht. Vielleicht hatten sie in gewissen Phasen der Pandemie ihren Stellenwert, um die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs einer besorgten Öffentlichkeit vermittelbar zu machen. Aber mit einem effektiven Infektionsschutz, wie wir Mediziner ihn aus dem Krankenhaus kennen, hat das wenig zu tun.

„Maßnahmen an Schulen in vielen Fällen reine Alibifunktion“

Kurz gesagt: Masken und Testen bringen in den Schulen kaum etwas?

Diese Maßnahmen erfüllen in vielen Fällen, das muss man so deutlich sagen, eine reine Alibifunktion. Gleichzeitig sollten wir uns vor Augen führen, welche Beeinträchtigungen das permanente Tragen der Masken bedeutet, besonders für die jüngeren Schülerinnen und Schüler. Und wir sollten auch gerade bei den Tests an die Kosten und nicht zuletzt den ganzen Müll denken, den sie verursachen. Der erwartbare Nutzen rechtfertigt den Aufwand und die Belastungen nicht. Über Masken in weiterführenden Schulen kann man gerne diskutieren, da ist der Schaden begrenzt. Hier sollte man sich an dem orientieren, was auch sonst im öffentlichen Raum vorgeschrieben ist.

Welche Maßnahmen halten Sie für notwendig?

Gerade für die Kinder kam es zu sehr harten Einschnitten, deren Langzeitfolgen längst noch nicht absehbar sind. Künftig muss bei allen Entscheidungen, die Kinder betreffen, das Kindeswohl an erster Stelle stehen. Zum Beispiel bei den Schulen oder im Freizeitsport müssen wir fragen, wem dient es in erster Linie: tatsächlich dem Kind – oder stehen nicht andere Interessen der Gesellschaft im Vordergrund?

„Wir wissen noch nicht, welche Virus-Varianten noch kommen“

Lassen Sie uns noch einen Ausblick wagen. Aktuell sind die Virus-Mutationen eher weniger gefährlich – welche Erwartungen haben Sie für den Herbst?

Bei aller Dankbarkeit darüber, dass die Verläufe milder geworden sind, wozu insbesondere die Immunität in der Bevölkerung beiträgt, wären wir gut beraten, weiterhin sehr vorsichtig zu sein. Wir wissen noch nicht, welche neuen Virus-Varianten in den nächsten Monaten kommen werden. Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen – aber wir sind vor Überraschungen nicht gefeit. Im Herbst werden die Menschen verstärkt in die Innenräume gehen, dann werden die Infektionswege wieder kürzer. Und es ist gut möglich, dass andere Varianten als Omikron vorherrschen werden. Und auch die Grippe-Welle, die in diesem Jahr erneut ausgeblieben ist, könnte im nächsten Jahr umso heftiger zurückkehren.

Die Pandemie ist also längst noch nicht überstanden, auch wenn der Eindruck derzeit möglicherweise ein anderer ist?

Ja, es könnte sein, dass zum Beispiel Delta zurückkehrt oder eben eine andere Variante kommt, oder der Schutz durch die Impfung bis dahin nachgelassen hat. Dann sind auch wieder schwere Verläufe zu erwarten. Vielleicht werden wir im Herbst auch noch eine weitere – und hoffentlich letzte – Auffrischungsimpfung brauchen.

„Ich bin kein Freund der Impfpflicht“

Aktuell wird eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Inwieweit könnte sie im Kampf gegen Corona helfen?

Ich bin kein Freund der Impfpflicht, sie hat viele Schwächen in der Umsetzung und wird bei weitem nicht den Erfolg bringen, den man sich davon verspricht. Aber ich denke, dass alle gut beraten sind, die verfügbaren Möglichkeiten zu nutzen, um sich und andere vor Corona zu schützen. Dazu gehört selbstverständlich auch die Impfung.

Könnte im Herbst mit einer neuen Virus-Variante auch der Lockdown zurückkehren?

So richtig es ist, unter den aktuellen Bedingungen mit Umsicht viele der Maßnahmen zu beenden – so notwendig ist es auch, dass das Stoppschild in greifbarer Nähe bleibt. Ich glaube nicht, dass wir einen erneuten Lockdown brauchen werden. Aber allen muss klar sein: Im Herbst könnten die Maßnahmen, die wir jetzt abschaffen, wieder dringend nötig werden. Deshalb müssen wir und muss sich die Politik bis dahin Gedanken machen, um auf alle Szenarien vorbereitet zu sein. Was nicht passieren darf, ist, dass wir wieder – wie in den vergangenen Jahren – nahezu unvorbereitet und naiv in den Herbst hineinstolpern, und völlig überrascht feststellen, dass das Virus ja immer noch da ist.

Von Andreas Debski