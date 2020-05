„Corona-Diktatur“: Radikale bestimmen Proteste in Sachsen – neue Partei

Leipzig

Seit Lockerung der Demonstrationseinschränkungen bricht sich die Ablehnung vieler Menschen gegen die Corona-Verordnungen auch auf den Straßen ihre Bahn. Hinein in die intensiven Debatten über eingeschränkte Grundrechte mischen sich dabei nicht selten politisch radikale und extremistische Gruppierungen und Verschwörungstheoretiker. Gerade auch in Sachsen, wie die vergangenen Tage zeigten. Während andernorts die Querfront-Bewegung ihren buchstäblichen Corona-Frühling erlebt, organisieren im Freistaat vor allem Rechte den Widerstand gegen eine angebliche „Corona-Diktatur“.

So zum Beispiel in Pirna. In der Kreisstadt am Rand zur Sächsischen Schweiz häuften sich zuletzt Protestmärsche mit rechtem Hintergrund. Erst am vergangenen Sonntag kamen etwa 200 Personen dort auf dem Marktplatz zusammen. „Ihnen ging es um eingeschränkte Grundrechte, Vergleiche zum DDR-Staat wurden laut. Man könnte aber auch sagen: Die Teilnehmer verneinten einfach die Existenz der Pandemie“, erzählt Polizeisprecher Lukas Reumund.

AfD-Proteste in Pirna

Zum Teil äußerte sich das auch mit Aggressionspotenzial. Von drei verletzten Beamten ist im Polizeibericht die Rede, zwei der Demo-Teilnehmer hätten versucht, eine Absperrung mit Gewalt zu durchbrechen. Ein Gerangel war die Folge. Gegen die Männer (27/54) werde nun wegen Tätlichkeiten und Beleidigungen ermittelt.

Dieser Mann wurde am Obermarkt vorläufig festgenommen. Quelle: Daniel Förster

Der Protest selbst blieb ein kurzes Intermezzo, denn niemand wollte als Anmelder der Kundgebung auftreten. „Vom Klientel her waren es dieselben Leute wie bei den ‚Spaziergängen‘ zuvor“, sagt Reumund. Am 1. Mai hatte der AfD-Kreisverband zusammen mit dem Landeschef Jörg Urban auf den Marktplatz zum Corona-Protest geladen, am 22. April der AfD-Kreisrat Steffen Janich. In beiden Fällen sorgten Bilder von Teilnehmern ohne Mundschutz für Schlagzeilen. Im Fall von Janich ließ auch dessen sonstige Berufung als sächsische Polizist aufhorchen. Sein Dienstherr hat inzwischen eine Disziplinarverfahren eingeleitet.

AfD-Kreisrat Steffen Janich ist auch Polizeibeamter. Quelle: Daniel Förster

Vernunft, Zukunft, Hysterie

Auch an anderen Orten in Sachsen sind es vor allem bekannte Initiativen, die sich nun von der wachsenden Skepsis gegenüber den Schutzmaßnahmen neuen Rückenwind erhoffen. In Aue-Bad Schlema organisierte am vergangenen Freitag der NPD-Politiker Stefan Hartung einen Anti-Corona-Marsch durch die Altstadt, bei dem von Widerstand gegen die Schutzmaßnahmen die Rede war und der unter dem Motto „Vernunft statt Hysterie“ stand. Auch dort gab es Angriffe auf Beamte.

Denselben Slogan wie die NPD in Aue nutzte parallel auch die Wählervereinigung „Zukunft Zwickau“ für ihre Corona-Kundgebung am 1. Mai. In Redebeiträgen wurden die Schutzmaßnahmen als „Haftanstalt“, die Bundesregierung als „amtierendes Regime“ und das Virus selbst als lapidare „China-Grippe“ bezeichnet. Angesichts eines Großaufgebots der Polizei blieb es zumindest friedlich. In Chemnitz wittert die rechtsextreme Gruppe Pro Chemnitz derweil Corona-Morgenluft, Anführer Martin Kohlmann begrüßte zuletzt etwa 100 Personen am Marx-Monument. Sein abgewandeltes Motto: „Zukunft statt Hysterie“.

Neue Partei mit Leipziger Vorstand

Während die Beteiligung an den Protesten in Sachsen bisher noch überschaubar ist, versammeln sich in anderen Regionen längst Tausende – und das zum Teil mit sehr unterschiedlichem Selbstverständnis. Impfgegner, Pandemieskeptiker, Verfechter liberaler Freiheitsrechte engagieren sich in Berlin, Stuttgart und in anderen Städten Seite an Seite mit Nationalisten und Rechtsextremisten. Als Shootingstar der bundesweite Szene gilt dabei die neue Partei Widerstand2020 – mit direkten Verbindungen nach Sachsen. Der bisher vor allem im Zuge von Kitaplatz-Klagen in Erscheinung getretene Leipziger Anwalt Ralf Ludwig ist politischer Geschäftsführer von Widerstand2020 und somit einer von drei führenden Köpfen.

Der Name der Partei steht, wie es auf der Homepage heißt, „für den Widerstand gegen das aktuelle politische System.“ Mit extremen Positionen will man aber nichts zu tun haben. Ralf Ludwig sprach am Wochenende vor 5000 Menschen in Stuttgart vom Verlust von Freiheitsrechten und einer Gewaltenteilung, die in Deutschland inzwischen nicht mehr gelte. Zudem befürchtet er mit Blick auf die erhofften Impfungen gegen Covid-19 einen Verlust der Selbstbestimmung über den eigenen Körper. „Es geht darum, dass wir alle geimpft werden“, so Ludwig, der selbst nicht als Impfgegner verstanden werden will. Laut seines Mitstreiters Bodo Schiffmann, Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Sinsheim, sind Corona- nicht gefährlicher als Grippeviren. Schiffmann lehnt unter anderem eine Maskenpflicht ab, weil das Immunsystem Viren und Bakterien zur Stärkung benötige.

Von Matthias Puppe