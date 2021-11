Hannover

Ob nun mit Astrazeneca, Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson: Die dritte Dosis soll laut der Ständigen Impfkommission ein bereits zugelassener mRNA-Impfstoff (Moderna/Biontech) sein. Wer bei den ersten beiden Malen mit Biontech/Pfizer geimpft wurde, der sollte sich jedoch mit Biontech impfen lassen. Wer zunächst mit Moderna geimpft wurde, sollte auch beim dritten Mal Moderna nutzen. Das nennen Fachleute homologes Impfschema. Ist das Vakzin aber nicht verfügbar, kann auch der jeweils andere mRNA-Impfstoff eingesetzt werden.

Ähnlich sieht es bei den Vektorimpfstoffen aus: Wer vollständig mit Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft ist, erhält als Auffrischung trotzdem einen mRNA-Impfstoff. Fachleute nennen diesen Mix dann heterologe Immunisierung: wenn also Impfstoffe mit verschiedenen Technologien verabreicht werden.

Daten aus klinischen Studien zeigen, dass sowohl das homologe wie das heterologe Impfschema bei der Auffrischung sicher, verträglich und wirksam ist.

Wir beantworten Ihre Fragen

Ähnliche und erwartbare Impfreaktionen bei dritter Spritze

Zu diesem Ergebnis kam jüngst auch das National Institute of Health (NIH) in den USA. In seinem Mitte Oktober auf dem Preprint-Server „medrxiv“ veröffentlichten Report fassen die Autorinnen und Autoren zusammen, dass bei 458 untersuchten Personen mit ganz unterschiedlichem Impfschema bei der dritten Dosis ähnliche und erwartbare Impfreaktionen auftraten: etwa Schmerzen an der Einstichstelle, Unwohlsein, Kopfschmerzen. Auch die relevanten Antikörpertiter konnten bei allen Kombinationen erhöht werden – beim heterologen Boost sogar etwas mehr als beim homologen.

Von Saskia Heinze/RND