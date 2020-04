Ab wann wird es Lockerungen der strengen Corona-Regeln geben und wie werden sie ausfallen? Nachdem sich am Mittwochnachmittag Bund und Länder auf allgemeine Richtlinien verständigt haben, will Ministerpräsident Kretschmer am Abend die konkrete Umsetzung in Sachsen erklären. Wir fassen den aktuellen Stand zusammen.