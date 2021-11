Dresden

Niemand kann derzeit beziffern, um wie viel Geld es genau geht: nicht der Städte- und Gemeindetag, nicht die Landesregierung, nicht einzelne Kommunen. Fest steht allerdings: die Absage der Weihnachtsmärkte trifft die Schausteller und Marktbetreiber zum Teil hart. Bis Freitag hatten sie noch gehofft, dann verkündete die Landesregierung das definitive Aus. Dabei waren beispielsweise die Stände in Leipzig oder in Dresden bereits aufgebaut.

Eine der wichtigste Frage ist darum, welche Entschädigungen und Kompensationszahlungen nun fließen. Die Schausteller und die Kommunen, die oft selbst als Betreiber agieren, halten sich derzeit an einer Passage fest, die die Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Donnerstag beschlossen hat. Unter Punkt 18 des Abschlusspapiers heißt es, der Bund werde „gemeinsam mit den Ländern weitere Maßnahmen zur Unterstützung der von Corona-Schutzmaßnahmen besonders betroffenen Advents- und Weihnachtsmärkte entwickeln, die durch die Länder administriert werden“. Betroffene Händler könnten auch nicht verkäufliche Saisonware im Rahmen der Überbrückungshilfen angeben. Reicht das aus? Der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG) ist da skeptisch.

Kommunen fordern schnelle Lösung

„Die bislang bekannten Corona-Hilfsprogramme des Bundes, insbesondere die sogenannte Überbrückungshilfe III, können der besonderen Schadenslage bei den Weihnachtsmärkten nicht gerecht werden“, sagt SSG-Geschäftsführer Mischa Woitschek. Die Kommunen fordern die Landesregierung auf, „sich für eine schnelle Lösung einzusetzen, die der Branche über diese überaus schwierige Zeit hinweghilft“. Monatelange Verzögerungen wie im vergangenen Winter bei der damaligen „Soforthilfe“ des Bundes „wären in der aktuellen Situation nicht akzeptabel“.

Städte und Gemeinden treibt zudem um, inwiefern die Händler einen Rechtsanspruch auf Schadensersatz haben. Kern der Diskussion ist, ob die Absage der Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie als höhere Gewalt gewertet werden kann. Dann würde ein Schadensersatzanspruch vermutlich entfallen. Nicht alle Stadtoberhäupter sind sich sicher, dass diese Argumentation herangezogen werden kann.

„Absage nicht mit höherer Gewalt begründbar“

„Nach unserer Einschätzung kann die Absage der Christmärkte nicht mit höherer Gewalt begründet werden“, sagt beispielsweise Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos). „Der Freistaat hat noch in der Corona-Verordnung vom 5. November an den Märkten festgehalten, obwohl die Landesregierung damals schon davon ausging, dass Mitte November die Überlastungsstufe erreicht sein wird.“ Auch am vergangenen Dienstag erläuterte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) auf Nachfrage in der Kabinettspressekonferenz, dass Weihnachtsmärkte nicht verboten seien. Drei Tage später war die Lage eine ganz andere.

Bereits am 11. November hatte Freibergs Oberbürgermeister eine Schadensersatzklage für den Fall angekündigt, dass die Märkte nicht stattfinden können. „Wir haben Verträge mit Händlern und einem Wachschutz abgeschlossen, Glühwein ist eigens für den Christmarkt produziert worden – diesen Firmen und Händlern entstehen wirtschaftliche Schäden“, sagte er damals der „Freien Presse“. Die Kosten dafür lägen im sechsstelligen Bereich. Ob er nun tatsächlich klagt, ließ Krüger am Montag offen.

Freiberg hofft auf eine Öffnung ab dem 13. Dezember

Freiberg könnte einen anderen Weg wählen. Gemeinsam mit den Händler entschied die mittelsächsische Stadt am Montag, den Weihnachtsmarkt erst einmal nicht abzubauen. Man hoffe darauf, dass ab dem 13. Dezember – mit dem Auslaufen der aktuellen Verordnung – eine Öffnung des Markts möglich sei, heißt es in einer Mitteilung. „Für die Händler, die ihre Hütten bereits mit verderblichen Waren bestückt haben, suchen wir eine Verkaufsgelegenheit“, sagt Krüger. „Es wäre eine nicht zu rechtfertigende Verschwendung, wenn wir noch essbare Lebensmittel wie Stollen, Mandeln, Pfefferkuchen oder kandierte Früchte einfach wegschmeißen müssten.“

