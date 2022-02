Corona-Anstieg trifft Sachsens Schulen und Kitas – helfen die Winterferien?

Leipzig

Die Infektions-Situation an Sachsens Schulen bleibt angespannt: Aktuell sind von den 1400 öffentlichen Einrichtungen im Freistaat 275 teilweise und acht komplett geschlossen, die Zahl der positiv Getesteten steigt. Das gilt auch für Kitas. In den Behörden herrscht dennoch verhaltener Optimismus, die Lage im Griff zu behalten.

Das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) sieht den aktuellen Stand nicht als bedrohlich an. „Natürlich ist jeder Ausfall von Schülern und Lehrkräften einer zu viel, aber wir kommen noch relativ gut über die Runden“, sagt Sprecher Roman Schulz. „Mit den aktuellen Schließungen liegen wir klar unter dem Extrem der Vorweihnachtszeit, als weit mehr als 300 Einrichtungen dicht waren.“

Verdopplung zur Vorwoche

Für die vergangene Woche verzeichnet Sachsens Corona-Update an öffentlichen Schulen 353 neue Corona-Ansteckungen beim Lehrpersonal sowie 5624 bei Schülerinnen und Schülern – eine Verdopplung im Vergleich zur Vorwoche. Insgesamt waren 47 Lehrkräfte sowie 2527 Schülerinnen und Schüler neu in Quarantäne.

Auch in den Kitas geht die Kurve nach oben. Allein Leipzig registriert starke Ausfälle: Jede vierte Erzieherin fehlt. Laut letztem Stand sind 17 Einrichtungen betroffen, exakt so viele wie in der Vorwoche. Beim pädagogischen Personal wurden mit 36 Beschäftigten doppelt so viele positiv getestet wie zuvor. Dem entgegen steht die Zahl der als infiziert ermittelten Kinder: Zuletzt waren es 45, das sind 77 weniger als in der Vorwoche. Landesweit sind die Fälle an Kitas nicht erfasst.

Entspannung für die Schulen erhofft sich Schulz von den am 12. Februar beginnenden Winterferien. „Wenn wir uns ohne dramatische Veränderung in diese Zeit retten können, ist das viel wert“, so der LaSuB-Sprecher. Auch mit Blick auf dieses Ziel wurden gerade die aktuellen Einschränkungen an den Bildungsorten bis zum 6. März verlängert, wie Kultusminister Christian Piwarz bekanntgab.

Erleichterungen im März?

Dennoch stellt der CDU-Politiker für Sachsen baldige Erleichterungen in Aussicht. „Wenn es das Infektionsgeschehen erlaubt, beabsichtigen wir, Anfang März ein Stück mehr Normalität in die Schulen und Kitas einkehren zu lassen“, erklärte er. So könnten die Schulbesuchspflicht wiedereingeführt werden und der eingeschränkte Regelbetrieb in Grundschulen und Kitas entfallen. Auch Schulfahrten sollen wieder möglich sein.

Dass laut einer Prognose von Leipziger Wissenschaftlern die Omikron-Welle erst Ende Februar mit voller Wucht über Sachsen zusammenschlagen könnte, nehmen die Behörden ernst, doch die Zuversicht überwiegt. „Ich hoffe, dass sich die Auszeit durch die Ferien positiv auswirkt“, sagt Roman Schulz. Sein für das Kultusministerium sprechender Kollege Dirk Reelfs betont, man behalte die Lager sorgfältig im Blick. „Trotz der hohen Infektionszahlen zeichnet sich aber für die Omikron-Variante noch viel stärker ab, was im Grunde schon für die Delta-Variante galt: Kinder erkranken selten an Corona und extrem selten schwer. Omikron ist ansteckender, doch die Situation in den Krankenhäusern entspannt sich.“

Vergleichsweise entspannt

Im Vergleich zum Infektionsanstieg in anderen Bundesländern steht Sachsen nach wie vor hinten, auf dem viertletzten Platz der Statistik. Zu den besonders stark Betroffenen gehören Schülerinnen und Schüler in Berlin. Laut Bildungsverwaltung befinden sich derzeit knapp fünf Prozent wegen Ansteckungen in Quarantäne – 16 000 von 336 633 und somit 3000 mehr als in der Vorwoche. 1856 Mitarbeiter befinden sich in Isolation, ein Anstieg um knapp 400.

Im Märkisch-Oderland ist die Inzidenz von 2000 der höchste Wert in Brandenburg. Die Lage an Schulen und Kitas sowie im Hort wird inzwischen nicht mehr erfasst. „Keine explizite Auflistung, es sind nahezu alle Einrichtungen betroffen“, heißt es aus dem Landkreis.

Von Mark Daniel