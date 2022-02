Hannover

Es gibt keinen genau definierten Zeitraum, in dem man nach einer Infektion gesichert ansteckend für andere ist. Das fällt bei jeder Person unterschiedlich aus, wie das RKI in seinem Steckbrief zum Coronavirus festhält. „Als sicher gilt, dass die Ansteckungsfähigkeit in der Zeit kurz vor und nach Symptombeginn am größten ist und dass ein erheblicher Teil von Übertragungen bereits vor dem Auftreten erster klinischer Symptome erfolgt“, heißt es dort mit Bezug auf die Studienlage.

Das heißt: Auch wer noch keine Symptome verspürt, kann andere anstecken. Unter anderem deshalb empfehlen Gesundheitsbehörden weltweit, sich bei einem Verdacht auf Infektion möglichst zu isolieren und ansonsten präventiv Maske zu tragen und Abstand zu anderen zu halten.

Erkrankte mit Immunschwäche scheiden Virus oftmals länger aus

Bei Omikron ist davon auszugehen, dass zwischen Ansteckung und Symptombeginn in der Regel zwei bis drei Tage liegen. Es kann aber auch länger oder kürzer dauern. Bei Menschen mit leichtem bis moderaten Verlauf geht die Ansteckungsfähigkeit meistens innerhalb von zehn Tagen nach Symptombeginn deutlich zurück.

Wer allerdings schwer an Covid-19 erkrankt oder eine Immunschwäche hat, scheidet mitunter deutlich länger infektiöses Virus aus - und kann damit auch länger für andere ansteckend sein.

Von RND/she