Dresden

Die Sächsische Landesärztekammer (SLAEK) prüft rund 50 Hinweise auf Vorfälle, bei denen Mediziner eine Corona-Pandemie geleugnet oder gegen die geltenden Hygiene-Schutzvorschriften verstoßen haben sollen. Das bestätigte Sprecher Knut Köhler am Mittwoch. „Wir gehen jedem Hinweis nach“, sagte er. In 12 Fällen habe man die Gesundheitsämter zwecks Kontrollen informiert. Strafrechtliche Anzeigen gebe es derzeit drei. Allerdings dürfte die Dunkelziffer weitaus höher liegen.

Einen regionalen Schwerpunkt habe die Kammer dabei nicht ausmachen können, so Köhler weiter. Hinweise kämen vor allem von Patienten, aber auch von Ärzten, Gesundheitsämtern, Pflegeeinrichtungen und anderen Behörden.

Breites Spektrum an Verstößen

Laut Landesärztekammer umfasst das Spektrum solche Verstöße wie Mund-Nasenschutz-Verweigerung, Auftritte bei Demonstrationen mit Verschwörungstheorien oder das Fälschen von Attesten. Die Kammer hatte am Beginn der Woche auch klar gestellt, dass ein entsprechendes Attest, „die gesundheitliche Einschränkung sowie die durch die Erfüllung der Pflicht zu erwartenden Beeinträchtigungen benennt und erkennen lassen soll, auf welcher Grundlage die Ärztin oder der Arzt zu dieser Einschätzung gelangt“ sei. Inzwischen haben mehrere Gerichte, darunter das Oberverwaltungsgericht Bautzen, ähnliche Entscheidungen getroffen, die diese Merkmale verlangen.

Bei Verstößen gegen die Berufsordnung drohen ermahnende Briefe, Rügen, Bußgelder oder auch der Gang zum Berufsgericht. Bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung werden Gesundheitsamt beziehungsweise Ordnungsamt aktiv, die zumindest Bußgelder verhängen können. Berufsrechtliche Konsequenzen danach sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Meinungsfreiheit bleibt garantiert

Bei Verstößen gegen das Strafrecht kann es zur Anzeige kommen und eventuell einer anschließenden Klärung vor Gericht. Eine Meldung an die Approbationsbehörde und berufsrechtliche Konsequenzen gehören auch hier zum Instrumentarium.

Gleichzeitig verwies Köhler aber auch auf das grundgesetzlich garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung, wobei innerhalb einer Praxis politische Neutralität zu wahren ist. So ist das Auslegen von politisch-tendenziösen Material im Wartezimmer beispielsweise nicht gestattet. Bei Attesten gelte die Therapie- und Gutachtenfreiheit.

Durchsuchung in Hamburg

In Sachsen praktizieren derzeit insgesamt rund 15 000 Ärzte in Kliniken und Niederlassungen. Viele von ihnen haben unmittelbar mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Die Zahl der Corona-Leugner ist deshalb überschaubar. Ihre Zuspitzung hat diese Entwicklung auch nicht zwischen Leipzig und Görlitz, sondern in Berlin und Norddeutschland erfahren. Eine Organisation mit Sitz in Hamburg, die sich „Ärzte für Aufklärung“ nennt, hält die Corona-Schutzmaßnahmen für völlig überzogen. Die Impfkampagne würde stattdessen 80 000 Menschen das Leben kosten, wird auf Flyern behauptet.

Daraufhin durchsuchte die Polizei am vergangenen Dienstag zwei Praxen in der Hansestadt. Einer der betroffenen Ärzte schilderte den Einsatz auf Youtube und sagte dort auch, das „Hauptinstrument der Unterdrückung“ sei die Maske, Corona eine „machtpolitische Geschichte, die mit Gesundheit nichts zu tun“ habe. Eine namentliche Unterstützerliste, auf der auch sächsische Namen standen, wurde inzwischen aus dem Netz genommen.

Von Roland Herold