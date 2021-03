Commerzbank Leipzig/Halle: Corona-Krise verstärkt Wunsch nach Wohneigentum

Leipzig/Halle

„Es war ein Jahr voller Überraschungen“, sagte Ralf Bendicks. Der Niederlassungsleiter für das Privat- und Unternehmerkundengeschäfte der Commerzbank in Leipzig und Halle schob am Donnerstag bei der Bilanz-Vorstellung für das Jahr 2020 das Wort „positiv“ schnell noch hinterher. Bei den aktuell 12 Filialen in Halle und 13 in Leipzig seien die Geschäfte mehr als gut verlaufen. Trotz oder sogar wegen Corona. So haben der Börsen-Einbruch im Frühjahr 2020 und die Zeit im ersten Lockdown dazu geführt, dass Kunden in Mitteldeutschland verstärkt Wertpapiere gekauft hätten. Eine wichtige Erkenntnis aus dem Jahr 2020: „Die Kunden haben ihre Scheu vor Aktien abgelegt, der Trend geht klar zu Wertpapieren“, sagte Bendicks. Besonders beliebt seien Wertpapiersparpläne gewesen. Ihre Zahl stieg in den Niederlassungen Leipzig und Halle um 14 Prozent. Insgesamt hat sich damit das Depotvolumen um sechs Prozent auf 1,5 Milliarden Euro erhöht.

5500 neue Kunden in Filialen der Region

Zufrieden zeigte sich Bendicks auch mit Blick auf den Kundenzuwachs. „Insgesamt haben wir 2020 in den Niederlassungen Leipzig und Halle zusammen 5600 neue Kunden gewinnen können. Wir betreuen nun insgesamt 230 000 Kunden“, sagte er. Die Neu-Zugänge, die aus allen Altersgruppen kommen, finden dabei vor allem über Digital-Angebote zum Geldhaus. Jeder dritte Neu-Kunde käme über diesen Weg zur Commerzbank, so Bendicks. Der Trend gehe eindeutig Richtung Mobile-Banking. So ist die Zahl der Banking-App-Nutzer in der Region Leipzig/Halle im vergangenen Jahr um 36 Prozent gestiegen. Weit über die Hälfte der Kunden nutzen mittlerweile Online-Banking (Halle 63 Prozent, Leipzig 68 Prozent).

Auch Privatkredite zogen an

Weiteres Wachstum verzeichnete die Commerzbank zudem bei Immobilienfinanzierungen. „Die Corona-Krise hat den Wunsch nach Wohneigentum noch einmal verstärkt. Dabei geht der Trend raus aus der Stadt ins Grüne, besonders Immobilien mit Gärten und Balkonen waren gefragt“, sagte Bendicks. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen stieg in der mitteldeutschen Boom-Region um 219 Millionen Euro, das sind noch einmal 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Gesamtvolumen an Immobilienfinanzierungen lag damit bei 1,3 Milliarden Euro. Zudem sei auch das Geschäft mit Privatkrediten sehr erfreulich gelaufen, die Auszahlungshöhe lag in beiden Filialen bei 58 Millionen Euro. „Die Leute haben konsumiert“, konstatierte Bendicks.

Viele Corona-Kredite für Mittelständler

Die existenzbedrohende Corona-Krise hat zudem auch das Kreditgeschäft bei den Firmenkunden angekurbelt. „Als Hausbank pflegen wir zu vielen Kunden langjährige Beziehungen. Dadurch kennen wir ihre Geschäftsmodelle gut und konnten sie schnell unterstützen“, sagte Thomas Gillmeister, Niederlassungsleiter Firmenkunden. Insgesamt hat die Commerzbank bundesweit 7,7 Milliarden Euro KfW-Coronakredite bereitgestellt, davon 116 Millionen Euro in der Region. Während bundesweit die Quote der dann gezogenen Kredite nur bei knapp über 50 Prozent lag, waren es in Halle/Leipzig rund 90 Prozent. „Der größere Bedarf liegt an der geringen Kapitalabdeckung von Ost-Firmen“, so Gillmeister.

Folgen des Sparkurse für Leipzig/Halle noch unklar

Noch keine konkrete Auskunft konnten die Niederlassungschefs zu den Folgen des rigiden Sparkurses im eigenen Haus machen. Der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof hatte im Februar angekündigt, dass von jetzt 790 Filialen ab 2024 nur noch 450 Standorte weiterbetrieben werden. An 220 von diesen Standorten sollen Kunden weiter umfassende Beratung erhalten. Rund 10 000 Vollzeitstellen sollen wegfallen, in Deutschland würde dies jeden dritten Arbeitsplatz betreffen. Damit sollen die Kosten von rund 6,7 Milliarden Euro im Jahr 2021 bis 2024 um 1,4 Milliarden Euro sinken. „Wir können noch nicht genau einschätzen, was das für die Niederlassungen in Leipzig und Halle bedeutet“, räumte Bendicks ein. Es werde aber nicht so sein, dass jede dritte Filiale wegfällt, ist er sich sicher. Die Gespräche mit den Mitarbeitern liefen. Trotz aller Umstrukturierungen werde die Commerzbank vor allem für Mittelständler weiter ein breites Netz an regionalen Standorten zur Verfügung stellen, so Firmenkunden-Chef Gillmeister.

Von André Böhmer