Comeback des Virus: Zahlen und Fakten zur dritten Corona-Welle in Sachsen

Die „Osterruhe“ wurde abgesagt, das Corona-Infektionsgeschehen findet aber trotzdem statt. Vor allem auch in Sachsen hat die Pandemie ob der sich enorm schnell ausbreitenden Mutation B.1.1.7 zuletzt wieder deutlich an Fahrt aufgenommen, wie der Blick auf die Fallzahlen der Gesundheitsämter, auf die Stationen der Krankenhäuser und in die Inzidenz-Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt. Wie schon im vergangenen Winter gehört der Freistaat wieder zu den am stärksten betroffenen Regionen der Bundesrepublik.

Die Trendumkehr als erste zu spüren bekamen die Gemeinden im Vogtlandkreis, wo schon Mitte Februar die örtlichen Fallzahlen wieder deutlich anstiegen. Wie flächendeckend sich das Virus im sächsischen Südwesten seitdem verbreitet hat, lässt sich gut auf unserer Karte aller Gemeinen erkennen. Inzwischen sind vermehrt auch angrenzende Gebiete im Landkreis Zwickau und die nahe Großstadt Chemnitz von Infektionshäufungen betroffen.

Natürlich sind Inzidenz-Berechnungen in kleinen Orten mit Vorsicht zu genießen und kein Anhaltspunkt für politisches Handeln – im 2000 Einwohner kleinen Heinsdorfergrund am Rand von Reichenbach braucht es keine Millinillion Infektionen, sondern genau nur 16 innerhalb einer Woche, damit die Inzidenz auf 800 steigt. In der Gesamtbetrachtung des Vogtlandkreises sind wöchentlich mehr als 1000 neue Fälle und eine Inzidenz von 400 aber dennoch ein Problem, das erst Gesundheitsämter und anschließend Krankenhäuser an die Belastungsgrenze bringt.

Überdies ist das Vogtland längst nicht mehr Sachsens einziger Hotspot, wie auf der Karte ebenfalls zu sehen ist. Auch in Nordsachsen gibt es zahlreiche Gemeinden, in denen im Verhältnis zur Einwohnerzahl überproportional viele Infektionen stattfinden – ebenso im Erzgebirge und im Landkreis Görlitz. Generell kann inzwischen keine sächsische Region noch beruhigt die Hände in den Schoss legen, gibt es in Summe überall wieder zu viele Menschen, die das Virus weiterverbreiten.

Unsere Grafik zu den Altersgruppen zeigt, dass in der elften Kalenderwoche (15. bis 21. März) zwar flächendeckend in allen Jahrgängen wieder Infektionen auftraten, es aber dennoch auch feine Unterschiede gibt: So waren zuletzt in Nordsachsen sowie im Land- und Stadtkreis Leipzig vergleichsweise viele Kinder und Jugendliche unter den Neuinfizierten. Laut Berechnungen von Epidemiologen der Uni Leipzig haben sich die Inzidenzen in diesem Segment seit der Öffnung der Grundschulen verdreifacht. Das führt zwar nicht sofort auch zum Anstieg von schweren Covid-19-Fällen oder Todeszahlen, trägt die Infektionen aber dennoch tiefer in die Gesellschaft hinein.

Im Vogtland sind dagegen – auch in absoluten Zahlen – deutlich weniger Kinder und Jugendliche betroffen, sicher auch deshalb, weil dort bereits seit Ende Februar alle Schulen wieder geschlossen wurden. Dafür infizieren sich im Südwesten auch viele aus der Gruppe der 80-Jährigen und älter, die in der Impfreihenfolge ja eigentlich priorisiert wurden.

Apropos Impfen: Sachsen macht Fortschritte, alle Beteiligten sind mit Engagement dabei und versuchen zumindest die verfügbaren Dosen schnell zu verteilen. Letztlich ist der Weg bis zu einem flächendeckenden Schutz aber immer noch ein sehr weiter, wie unser Grafik zum Impfverlauf zeigt. Bisher gibt es unter zehn Erwachsenen im Freistaat erst einen, der wenigstens mit der ersten Dosis geschützt wurde.

Steigen die Infektionen in Sachsen nun weiter erheblich an – und davon gehen praktisch alle Experten aus – werden die anderen 90 Prozent noch nicht geimpften sächsischen Erwachsenen zwangsläufig wieder in Gefahr sein, schwer an Covid-19 zu erkranken. Im Vergleich zu den vergangenen Corona-Wellen ist das Durchschnittsalter auf Intensivstationen schon jetzt viel niedriger, heißt es aus den Kliniken. Seit Anfang März nehmen die Covid-19- Fälle dort wieder spürbar zu, im Südwesten sind sie bereits an der Belastungsgrenze. Am Mittwoch wurde mit 1202 belegten Corona-Betten schon fast die kritische Marke von 1300 erreicht, die laut Sozialministerin Petra Köpping (SPD) eigentlich einen harten Lockdown zur Folge haben sollte.

Als einziger „Lichtblick“ in der aktuellen Situation mögen die aktuell noch vergleichsweise niedrigen Todeszahlen in Folge von Covid-19-Infektionen herhalten – so man wöchentlich 100 Corona-Verstorbenen überhaupt etwas Positives abgewinnen kann. Allerdings haben die vergangenen beiden Corona-Wellen auch gezeigt: Erst steigen die Fallzahlen, dann mehren sich die schweren Fälle und zwei Wochen später steigen auch die Zahlen im dunkelsten Teil dieser Pandemie wieder an.

Von Matthias Puppe