Collm

Auf dem Friedhof vor der kleinen Kirche in Collm unweit von Wermsdorf mit seinem Schloss Hubertsburg, befindet sich die mit über 1000 Jahren älteste Linde Sachsens. Sie ist stolze 18 Meter hoch und hat einen Stammumfang von elf Metern. Unter dieser Linde wurde im Mittelalter Recht gesprochen. Vor über 800 Jahren befand sich wahrscheinlich hier der „Dingplatz“ des Meißner Landes. Der Markgraf als königlicher Stellvertreter übte unter freiem Himmel die oberste Gerichtsbarkeit aus, hielt Ding, wie es im „Sachsenspiegel“ heißt.

Ort für Landesversammlungen und Pranger

Hier wurde über Leben und Tod entschieden, Besitzstreitigkeiten wurden geklärt, Belehnungen fanden statt und Beratungen über das Wohl und Wehe der jungen Mark. In den Urkunden dieser Landdinge wird Collm 1185 das erste Mal erwähnt („in placido Chulmice“). Bis 1259 sind 15 solcher Landesversammlungen am Oschatzer Collm urkundlich bezeugt, dann wurden allerdings die Outdoor-Landtage in die sich bildenden Städte verlegt, und es wurde still um die Linde.

Anzeige

Klettern verboten: Die Linde in Collm. Quelle: C. Ruf

Weitere DNN+ Artikel

Die örtlichen Gerichtsherren benutzten die Linde später als Pranger. Ein Eisenring wurde dem Verbrecher um den Hals gelegt und ein Zettel beschrieb das von ihm begangene Verbrechen. Noch vor wenigen Jahrzehnten konnte man das Halseisen an der Linde sehen. Auch Martin Luther soll sich unter der Collmer Linde ausgeruht haben. Wie auf einer Tafel vermittelt wird, führte der Landesverein Sächsischer Heimatschutz – auf Gutachten von Hofrat Bouché aus Dresden und mit dessen finanzieller Hilfe – 1926 erste Erhaltungsarbeiten durch.

1953 erfolgte eine weitere Verfüllung des hohl gewordenen Stammes mit Bruchsteinen und Beton, um den alten Zeitzeugen zu erhalten. Nach der Wende wurde der Zement wieder entfernt, in der Hoffnung, dass der Baum sich selbst „saniert“. Der mächtige Baum bietet, wie vermittel wird, noch immer vielen Tierarten Schutz und Unterschlupf, auf ihm herumzuklettern ist ausdrücklich nicht erwünscht.

Von Christian Ruf