Dresden

Leid und Hoffnung, Trauer und Jubel – bei keinem anderen christlichen Fest fallen die extremen Gegensätze so dicht aufeinander wie Ostern. Es erinnert zu Karfreitag an den Kreuzestod von Jesus Christus und feiert am Sonntag dessen Auferstehung. 2020 und 2021 sorgte Corona für zwei bedrückend stille Ostern ohne Musik und Gottesdienste. In diesem Jahr wiederum steht es im Zeichen des Krieges in der Ukraine mit Tausenden Flüchtlingen.

Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz sieht Menschen im Freistaat in vergleichbarer Lage wie einst die machtlosen Jünger, die Jesus nicht vor der Hinrichtung zu retten vermochten: „In diesen Wochen schauen wir ähnlich hilflos und verzweifelt auf das Leid der Menschen in der Ukraine und anderswo, die von Krieg, Flucht und Tod betroffen sind“, konstatiert er in seiner Osterbotschaft. „Wir lindern Leid so gut wir können und wissen doch, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind.“

Als „komplex“, „akut und dynamisch“ beschreibt Albrecht Engelmann, Ausländerbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, die Flüchtlingssituation. „Die Hilfsbereitschaft in den Kirchgemeinden ist riesig. Viele sind spontan aktiv.“

Schwerpunkt seien die Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz. Derzeit gehe es vor allem darum, die Menschen zu verpflegen, unterzubringen und zu versorgen, auch mit Informationen, etwa zur Meldung bei Behörden, Arztkosten oder Konto. In jedem der sechs Kirchenbezirke können Regionalbeauftragte für Migration und Integration Auskunft geben.

Kirche und Diakonie wollen Unterstützung professionalisieren

„Wir als Kirche sind besonders bei Begegnung, Begleitung und Einzelkontakten sehr gut“, sagt Albrecht Engelmann. Kirchgemeinden wie „Frieden und Hoffnung Dresden“ arbeiten mit der Stadtteil-Initiative „Willkommen in Löbtau“ zusammen, andere haben Begegnungscafés oder wie die St.-Michaels-Gemeinde in Dresden-Bühlau einen Treffpunkt für Flüchtlinge eingerichtet.

Noch seien die Geflüchteten in der Ankunftsphase und vollauf damit beschäftigt, ihren Alltag zu organisieren, so Albrecht Engelmann. Sobald sie aber zur Ruhe kämen, könnten sich die Folgen dessen zeigen, was sie durchlitten. „Dann könnte Trauma-Behandlung eine Rolle spielen.“

Flüchtlinge privat aufzunehmen, bedeute eine große Hilfe, hob Tabea Köbsch, Sprecherin des Landeskirchenamtes, hervor. „Aber das kann keine Dauerlösung sein.“ Kirche und Diakonie wollen die Unterstützung professionalisieren.

Zwar blieben manche Flüchtlinge nur ein bis drei Nächte, fügt Christoph Seele hinzu, Beauftragter der evangelischen Landeskirche beim Freistaat. Aber bei vielen sei mit mindestens einem Jahr zu rechnen. „Bei dezentraler Unterbringung müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen nicht vereinzelt werden. Wir müssen Begegnungspunkte für sie schaffen.“ Eine Spezialstrecke von Kirche sei Seelsorge für Flüchtlinge wie für Helfer. An die Kirchgemeinden appellierte Christoph Seele, sich bei allem, was ihre Mitglieder unternehmen, mit Kommunen und Landkreisen abzustimmen.

Mit Professionalisierung meint Kerstin Böttger, Referentin für Migration bei der Diakonie Sachsen, zum Beispiel die sechs Migrationsberatungsstellen und sieben Jugend-Migrationsdienste in Sachsen. „Dort arbeiten auch russisch und ukrainisch sprechende Beraterinnen.“ Doch sei die Lage dort inzwischen sehr angespannt. Zulauf von Migranten gebe es seit 2015, nun kämen die Menschen aus der Ukraine dazu. „Deshalb muss die Struktur dieser Beratungsstellen gestärkt und ausgebaut werden“, fordert sie.

Die Diakonischen Werke haben auch außerhalb der Großstädte Hilfsangebote auf die Beine gestellt. Im Landkreis Meißen zum Beispiel unterrichten drei Lehrer, einer davon ein Spätaussiedler, drei Mal pro Woche Deutsch, Mathematik, Englisch und Ukrainisch. Einmal wöchentlich lernen 30 Ukrainerinnen Deutsch, während ihre Kinder betreut werden. Die Kinderarche in Coswig bereitet eines ihrer Gebäude für ukrainische Kinder vor. Manche ihrer Kindergärten öffnet sie sonnabends für Begegnung.

Zudem unterstützt die evangelische Landeskirche ihre Partnerkirchen in Polen, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und in der Tschechischen Republik bei deren Flüchtlingshilfe vor Ort mit jeweils rund 10 000 Euro, wie Friedemann Oehme sagt, der zuständige Referent der Landeskirche.

Einen Nebeneffekt des Krieges in der Ukraine registriert Michael Zimmermann. Der Beauftragte der evangelischen Landeskirche für Frieden und Versöhnung berät in einem bundesweiten Netzwerk deutsche Kriegsdienstverweigerer. „Bis Mitte Februar hatte ich ein bis zwei Anfragen pro Monat. Seit Beginn des Krieges sind es bis zu zehn pro Tag.“ Etwa zwei Drittel von ihnen kämen von Reservisten, ein Drittel von gerade Gemusterten.

„Hass beginnt im Herzen, Frieden auch“

Katholische Christen in Sachsen helfen ebenfalls mit Spendenaktionen, über die Caritas besonders, die seit Jahren in der Ukraine aktiv ist. Die Malteser haben im Haus der Kathedrale in Dresden den „Treffpunkt Hoffnung“ für Flüchtlinge eingerichtet.

Eine Besonderheit sind die Friedensgebete, zu denen sich katholische, evangelische und Christen aus Freikirchen versammeln; in der katholischen St.-Marien-Kirche in Dresden-Cotta beispielsweise ab 24. April wieder jeden Sonntag 18 Uhr, in der evangelischen Kreuzkirche vom 25. April an montags, 17 Uhr.

Heinrich Timmerevers, Bischof des katholischen Bistums Dresden-Meißen, sagte in seinem Fastenhirtenwort, neben praktischer Hilfe sei es ebenso wichtig, beieinander zu bleiben – „mit den Menschen in der Ukraine, aber auch mit den Menschen in Russland“.

Dieser Krieg sei falsch, Sanktionen notwendig, betonte er. Ross und Reiter müssten benannt und gezügelt werden. „Aber lasst uns auch Brücken erhalten zu den Menschen in Russland, die Frieden stiften. Lassen wir uns als Menschen guten Willens nicht auseinandertreiben. Hass beginnt im Herzen, Frieden auch.“

Von Tomas Gärtner