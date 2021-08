Leipzig/Zwickau

Der Chipmangel in der Autoindustrie hält weiter an. Davon betroffen sind auch Autobauer in Sachsen. Laut dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer wird sich die Lage so schnell nicht entspannen. Vom Aufbau weiterer heimischer Chip-Kapazitäten rät er aber ab.

Ursprünglich sollte in dieser Woche in Leipzig mit der Produktion von Fahrzeugen der BMW-Modellreihen 1er und 2er wieder begonnen werden. Doch die Bänder ruhen weiter. Voraussichtlich bis Ende der Woche. Rund die Hälfte der Belegschaft befinde sich in Kurzarbeit, sagt Sprecher Kai Lichte auf Nachfrage. Auf dem Werksgelände im Leipziger Norden an der Autobahn 14 arbeiten rund 8000 Menschen, davon sind 5400 bei BMW beschäftigt.

Wegen Corona stellte Chip-Werk in Malaysia Produktion ein

Der Zustand sei unerfreulich. Anders als andere Hersteller habe BMW seine Bestellungen nicht reduziert. Dass jetzt dennoch Chips fehlten, liege an „massiven Lieferproblemen“ insbesondere bei Herstellern aus Asien. So würden Corona-Ausbrüche die Produktion von Halbleitern erschweren, ein Chip-Hersteller in Malaysia habe sein Werk sogar komplett zugemacht.

Die Fertigung des Elektromodells i3 geht bei BMW in Leipzig indes genau so weiter wie die von Batteriemodulen. In normalen Zeiten werden im Werk zwischen 800 bis 1100 Fahrzeuge produziert. Bereits vor den Betriebsferien ruhten die Bänder, weil es Lieferschwierigkeiten gab.

Auch andere deutsche Hersteller haben Probleme. So läuft wegen fehlender Elektronikbauteile im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg die Produktion nur eingeschränkt. Die Kurzarbeit wurde bis zum 5. September verlängert. Neben dem Stammwerk in Wolfsburg seien auch die Standorte Zwickau und Dresden betroffen. In den sächsischen Werken soll ab Dienstag (31. August) wieder produziert werden, wie ein Sprecher von VW Sachsen mitteilt. Die Fertigung ruht seit vergangenem Donnerstag. Täglich werden sonst rund 1000 vollelektrische Fahrzeuge gefertigt.

Wegen fehlender Teile kommen weniger Autos auf den Markt

Wegen der Engpässe bei der Chipversorgung würden weltweit fünf Millionen Autos weniger gebaut, sagt Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research. Bis Jahresende seien 74,8 Millionen Neuzulassungen zu erwarten. Ohne Engpass könnten jedoch rund 80 Millionen Autos verkauft werden. Die Renaissance des Autos halte weltweit an. „Der individuellen Mobilität und damit auch dem Auto wird wieder mehr Bedeutung in unserer Gesellschaft zugesprochen“, sagt er im Gespräch mit der LVZ.

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Quelle: dpa/Nicolas Blandin

Die aktuell starke Nachfrage nach Chips sei nicht der einzige Grund für den Engpass. Während des Lockdowns hätten viele Autobauer und Zulieferer weniger Halbleiter bestellt, weshalb sich die Chiphersteller nach anderen Abnehmern umgesehen hätten. Zupass sei ihnen da der Boom bei der Digitalisierung gekommen. Weil in Behörden, Schulen, aber auch im Privaten während Corona die Zahl der Computer zugenommen habe, sei auch der Halbleiterbedarf gestiegen.

Dass sich Europa unabhängiger von Importen machen und mehr eigene Chip-Werke bauen sollte, ist aus Sicht des Experten nicht die richtige Lösung. „Ehe wir die gebaut haben, stehen sie anderswo auf der Welt schon und produzieren vermutlich billiger.“ Die Autobauer sollten ihre Einkaufsbereiche strategisch ausrichten, langfristiger planen und dabei den Markt besser im Blick haben.

Autos verteuern, Wartezeiten verlängern sich

Trotz der Halbleiterkrise hat die Autobranche weltweit laut Dudenhöffer im ersten Halbjahr dieses Jahres „blendende Gewinne eingefahren“. Das werde sich im zweiten Halbjahr relativieren, was auf die schwächelnde Konjunktur und den schwierigere Automarkt in China zurückzuführen sei. Für Autokäufer bedeute die Chipkrise, dass die Neuwagenpreise steigen und Lieferzeiten dadurch noch länger als üblich werden. Zudem würden Rabatte weiter zusammengestrichen. .

Von Andreas Dunte