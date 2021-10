Chemnitz

Ludwig Gramlich ist Professor für Öffentliches Recht an der TU Chemnitz. Im Interview erklärt er seine Sichtweise auf den Lockdown für Ungeimpfte, den die sächsische Landesregierung plant.

Herr Professor Gramlich, die sächsische Landesregierung denkt laut darüber nach, eine Art Lockdown für Ungeimpfte einzuführen. Darf sie das überhaupt?

Ein Jurist sagt bekanntlich immer: Es kommt darauf an. Und in der Tat muss man hier verschiedene Dinge auseinanderhalten. Es gibt ja auch Personen, die weder geimpft noch genesen sind, aber auch nicht geimpft werden können. Das wird in den geltenden Regelungen auch ansatzweise berücksichtigt. Insbesondere Kinder, aber auch Menschen, die aus den verschiedensten Gründen nicht geimpft werden können. Sie würden bei einer solchen generellen Regelung gegenüber anderen benachteiligt, ohne das irgendwie beeinflussen zu können. Das ist der heikelste Punkt bei der ganzen Angelegenheit.

Warum ist das juristisch so heikel?

Wir haben derzeit keine gesetzliche Grundlage für eine Impfpflicht. Es gibt zwar einen Anspruch auf Impfung. Das ist aber etwas anderes als zwangsweise geimpft zu werden. Und jetzt kommt das heikle juristische Problem: Was passiert, wenn durch Umfeldmaßnahmen eine faktische Impfpflicht eingeführt wird – auch für Personen, die gar nicht geimpft werden können? Dort sehe ich eigentlich die Krux der ganzen Angelegenheit.

„Es gibt eine ganze Menge Gelb“

Gesetzt, man fände für diese Personengruppe eine Sonderregelung. Ist eine 2G-Regelung dann aber für all jene legitim, die sich impfen lassen könnten, aber nicht wollen?

Das ist der Punkt, wo es rechtlich vage wird. Weil es da nicht um bezifferbare Fakten geht, sondern um Bewertungen von Impfwirkungen, positiv oder negativ, kurz-, mittel- oder langfristig. Dort hat die Politik aber Einschätzungsspielräume und muss auch die gesammelten Erfahrungen auswerten. Man kann nicht von vornherein sagen: Es gibt Rot oder Grün, sondern es gibt eine ganze Menge Gelb.

Wäre eine solche Regel unter diesen Umständen juristisch anfechtbar?

Man kann sie formal erlassen. Ob man dann vor Verwaltungsgerichten oder dem Verfassungsgerichtshof eine Entscheidung bekäme, dass sie unzulässig ist – das würde jedenfalls dauern. Gerade hat der Hessische Verfassungsgerichtshof beispielsweise die Corona-Hilfen dort beanstandet. Das ist natürlich viel zu spät, weil sie längst ausgezahlt sind. Das würde in Sachsen auch nicht schneller gehen.

„Ein Schritt in die richtige Richtung“

Also wären die Aussichten dafür ganz gut?

Faktisch würden dadurch Verhältnisse geschaffen, die generell verschiedene Sanktionen herbeiführen würden – auch wenn diese im Einzelfall von dem einen oder anderen Gericht beanstandet würde. Wenn die Politik so etwas will, dann ist der Gesundheitsschutz ein hohes Gut. Und wenn es um Infektionen geht, bei denen sich bestimmte Maßnahmen bewährt haben, ist das zunächst ein Schritt in die richtige Richtung und nicht per se falsch.

Steht das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplante Ende der pandemischen Notlage Ende November dem entgegen?

Nein, weil die pandemische Notlage nur für bestimmte Schutzmaßnahmen notwendig ist. Es gäbe danach im Infektionsschutzgesetz immer noch den Paragrafen 28a, Absatz 7, der besagt, dass die Maßnahmen auch nach dem Ende der festgestellten pandemischen Lage angewendet werden können – soweit und solange die konkrete Gefahr der epidemischen Ausbreitung in einem Bundesland besteht und das Landesparlament die Anwendbarkeit der vorausgehenden Absätze 1 bis 6 feststellt.

„Da müsste der Landtag entscheiden“

Dann müsste die Landesregierung den Landtag stärker als bisher einbinden?

Ja, die Verordnung würde nicht reichen. Der jeweilige Landtag müsste dann zu dem Schluss kommen, dass im betroffenen Bundesland eine Sondersituation herrscht. Dann könnten die Corona-Maßnahmen weiter gelten oder sogar neu geschaffen werden. Da aber kann die Landesregierung nicht allein handeln, da müsste der Landtag entscheiden.

Widerstand gegen solche Maßnahmen kommt aus der Wirtschaft, vor allem aus dem Handel.

Natürlich müssen Gesundheitsrisiken stets gering gehalten werden. Wenn ich als Staat aber aus rechtlichen Gründen ein Geschäft schließe und der Inhaber ist dafür nicht verantwortlich, dann hat er eigentlich ein Recht auf Entschädigung. Insofern waren die Corona-Hilfen nichts anderes als eine Art Entschädigung, zu der der Staat verpflichtet war. Aber: Eine Entschädigung ist immer zweitrangig. Erstrangig ist, dass man etwas tun darf – dann braucht man gar keine Entschädigung.

„Allgemeines Polizeirecht gilt“

Also waren die Maßnahmen, die den Handel einschränkten, falsch?

Falsch ist, wenn man die Berufsfreiheit und die wirtschaftliche Tätigkeit von Unternehmen übermäßig beschränkt. Wenn man Geschäftsleuten, denen man auch sonst zutraut, dass sie wissen, was sie tun, alle möglichen bürokratische Zwänge auferlegt. Man lagert bestimmte staatliche Tätigkeiten auf deren Kosten aus. Da ist der Punkt, wo das allgemeine Polizeirecht sagt: Wenn ich einen Nichtstörer für das Gemeinwohl in Anspruch nehme, dann muss er entschädigt werden. Und ich darf ihn nur dann in Anspruch nehmen, wenn ich den Störer nicht finden oder nicht in Anspruch nehmen kann.

Das spräche letztendlich auch gegen die geplanten 2G-Regelungen, weil es nicht Aufgabe des Handels ist, deren Einhaltung zu kontrollieren?

Genau so. Denn viele Gewerbetreibende waren ja sehr erfinderisch in diesem Bereich, wenn Sie beispielsweise daran denken, wie damals bei der 800-Quadratmeter-Regel mit einem Sperrband Ladenflächen abgetrennt wurden.

„Eindruck der Willkür entsteht“

Angenommen, Sie gehörten der sächsischen Landesregierung an. Was würden Sie anders entscheiden?

Als Ministerpräsident eines Bundeslandes beispielsweise ist man natürlich in einer etwas unglücklichen Lage, weil die Gesetzgebung Sache des Bundes ist. Auf der anderen Seite muss man sie umsetzen und ist viel näher am Bürger dran. Insofern ist das eine Zwickmühle, die ein wenig mit unserem föderalistischen System zu tun hat. Das systemische Problem besteht darin, dass sehr viele Leute mitreden können und das Land A etwas anderes macht als das Land B. Das kommt auch in der Bevölkerung nicht gut an. Dort entsteht der Eindruck der Willkür – und dass jeder macht, was er will.

Von Roland Herold