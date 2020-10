Chemnitzer Infektiologe: „Pandemien dauern zwei bis fünf Jahre“

Chemnitz

Ausgerechnet das Erzgebirge steht seit Tagen in den Schlagzeilen, weil die Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus in diesem ländlichen Teil des Freistaates Sachsen deutlich höher liegen als etwa in den drei Großstädten Dresden, Chemnitz und Leipzig. Was steckt dahinter? Ein Interview mit Dr. Thomas Grünewald (56), Chefarzt der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz, über menschlichen Zusammenhalt, politische Entscheidungen und medizinische Erfahrungen.

Sachsen hat einen Corona-Negativ-Spitzenreiter: Ausgerechnet der dünn besiedelte Erzgebirgskreis weist gegenwärtig die höchste Inzidenz und eine breite Streuung auf. Wie erklären Sie sich das?

Wir haben es gerade mit zwei ganz unterschiedlichen Formen der Epidemiologie zu tun. Da wäre zum einen die Stadt, in der die Verbreitung des Corona-Virus relativ diffus verläuft, wo es Massen-Ansteckungen aufgrund von Großveranstaltungen gibt, aber auch Einzelfälle, bei denen die Infektionsherde völlig unklar sind. Und da wäre zum anderen der ländliche Bereich. Dort gibt es andere Formen des menschlichen Miteinanders als in der Großstadt, einen ausgeprägteren familiären Zusammenhalt, ein intensiveres Zusammenleben in kleinen Dorfgemeinschaften. Dort haben die Menschen deutlich mehr Kontakt. Die Bindung untereinander ist auf dem Land einfach viel, viel größer als in der Stadt.

Aber in der Stadt wohnen beziehungsweise arbeiten Tausende, mitunter Zehntausende dicht an dicht. Das soll keine Rolle spielen?

Gehen Sie durch Chemnitz, Leipzig oder Berlin, dann werden Sie feststellen, dass es immer sein kann, dass sie an einem Tag keine engeren Kontakte zu anderen Leuten haben, weil sie die meisten gar nicht kennen. Gehen Sie aber durch ein Dorf und treffen jemanden, werden Sie dem sehr wahrscheinlich schon mehrfach in Ihrem Leben begegnet sein. Also bleiben Sie stehen und sprechen mit ihm. Diese Enge und der intensivere Austausch, den es in der Stadt schon lange nicht mehr gibt, vielleicht auch noch die eine oder andere Feier im Familien- und Freundeskreis, das alles ist epidemiologisch von Bedeutung.

Welche Auswirkungen hat die aktuelle Situation auf Ihre Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz?

Wir koordinieren den ehemaligen Regierungsbezirk Chemnitz, also die Region Südwestsachsen mit mehr als 30 Kliniken und müssen dafür sorgen, dass die Patientenströme so sind, dass wir sowohl die Covid-19-Patienten adäquat behandeln können als auch die Patienten, die an anderen schweren akuten Krankheiten leiden. Denn die gibt es ja auch noch.

Wann haben Sie das Limit erreicht?

Noch lange nicht. Im Moment klappt die Koordination sehr gut, weil alle konstruktiv miteinander umgehen. Natürlich ist unser Klinikum hier in Chemnitz das mit Abstand größte in der Region. Dementsprechend haben wir gerade eine sehr, sehr hohe Zahl an Infizierten und sehr viele Verdachtsfälle zu betreuen. Aber wir bekommen das hin.

Wie viele Personen behandeln Sie zur Zeit?

Zahlen geben wir grundsätzlich nicht heraus. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir und einige weitere Kliniken der Region momentan – auch geschuldet der regionalen Epidemiologie – eine so hohe Zahl an Covid-Patienten in stationärer Behandlung haben, dass sie die der Regionen Leipzig und Dresden übersteigt. Das gilt auch für die intensivmedizinisch betreuten Patienten.

Welchen Altersdurchschnitt weisen die Erkrankten auf?

Wir konstatieren eine Verschiebung. Im Mai, Juni und Juli waren es die Jüngeren, die sich mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten. Jetzt herrscht wieder ein deutlicher Trend hin zu den älteren Menschen. Unser momentan ältester Patient ist knapp 100. Wobei man bedenken muss, dass in unserer Region deutlich mehr Ältere leben als anderswo in Deutschland.

Welche Risikogruppen machen Sie augenblicklich besonders aus?

Das Alter natürlich, das ist per se ein Risiko. Aber auch Adipositas, also die schwere Übergewichtigkeit, ist ein Risikofaktor. Betroffen sind zudem starke Raucher, Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck sowie mit chronischen Nieren- oder Lebererkrankungen. Nicht zu vergessen Patienten mit einer Autoimmunerkrankung oder einer Immunschwäche, etwa verursacht durch eine Krebserkrankung. Wir dürfen halt nicht vergessen: Wir sind eine Industrienation, betreiben eine hochmoderne Medizin und besitzen Möglichkeiten, auch einen 85-jährigen Tumorpatienten noch vernünftig zu behandeln. Diese Patientengruppe ist im Umkehrschluss dann besonders gefährdet, wenn Pandemien wie die gegenwärtige plötzlich auftreten.

Wie bewerten Sie die Corona-Lage in Sachsen insgesamt?

Wir sind auf dem aufsteigenden Ast der zweiten Welle, um es einmal salopp zu formulieren. Die erste Welle im Frühjahr ist in Sachsen verhältnismäßig mild verlaufen, da hatten wir eine niedrige Inzidenz. Doch die Regelhaftigkeit von Pandemien zeigt, dass es mehrere Wellen gibt. Sie zeigt auch, dass wir uns bemühen müssen, diese Wellen klein und flach zu halten. Das wird immer schwerer, desto länger eine Pandemie dauert. Das kennen wir von der Spanischen Grippe 1917 bis 1919. Damals wurde die Akzeptanz von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit der Zeit immer geringer. Das erleben wir derzeit auch. Wir haben uns über den Sommer, in der Ferienzeit alle ein wenig entspannt. Da wurden Restriktionen in Teilen rückgängig gemacht. Jetzt bewegt sich das Pendel wieder in die andere Richtung. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der in vielerlei Hinsicht schöne Sommer endgültig vorbei ist.

Wie denken Sie über die soeben von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen?

Beherbergungsverbote und Sperrstunden haben wahrscheinlich keinen besonders großen Effekt. Anders ist das mit dem Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in öffentlichen Bereichen oder geschlossenen Räumen, in denen das Abstand-Halten nicht so einfach möglich ist. Das ist extrem sinnvoll – vorausgesetzt, es machen alle mit. Das ist entscheidend. Setzen nur 50 Prozent den Mund-Nase-Schutz auf, ist die Effektivität zu niedrig. Jeder in unserer Solidargemeinschaft ist jetzt gefordert. Abstand, Hände-Hygiene, Alltagsmasken, also die AHA-Regel: Nur zusammen ist das ausreichend effektiv. Diese relativ kleinen Maßnahmen sind von immens großer Wirkung und helfen uns, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Das muss in unsere Köpfe rein.

Demnach halten Sie einen zweiten Lockdown für möglich?

Es kann nach unseren Erfahrungen in vorangegangenen Pandemien eine sinnvolle Strategie sein, der Pandemie auf einem anderen Weg Herr werden zu wollen, wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind oder in ihren Effekten nicht ausreichend waren. Hierbei müssen wir alle mitnehmen. Wir wollen aber ja mit den zuvor beschriebenen Maßnahmen unbedingt versuchen, diesen Weg zu vermeiden! Wir müssen keine Angst vor Covid 19 haben, aber bitte, bitte Respekt. Angst ist ein extrem schlechter Ratgeber.

Wann leben wir wieder in so etwas wie normalen Verhältnissen?

Wir wissen, dass Pandemien regelhaft ablaufen: Pandemien dauern zwei bis fünf Jahre und laufen in zwei bis fünf, sechs Wellen ab. Diese Regel ist in den letzten 140 Jahren noch nie durchbrochen worden. Was wir können: Wir können diese Regelhaftigkeit abkürzen, in dem wir Wellenhöhe und Wellenbreite verringern.

Welche Rolle könnte dabei der viel beschworene Impfstoff spielen?

Sollte es den im zweiten oder dritten Quartal 2021 tatsächlich flächendeckend geben, könnte es gelingen, die Zahl der Pandemie-Wellen zu verringern. Während die Sicherheit eines solchen Impfstoffes auf jeden Fall ausreichend geprüft ist, kann es sein, dass die Wirksamkeit des Impfstoffes der ersten Generation am Anfang noch nicht so hoch ist, wie wir das von klassischen Impfstoffen, etwa dem gegen den Erreger des Wundstarrkrampfes, kennen. Auch das müssen wir akzeptieren.

Von Dominic Welters