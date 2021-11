Chemnitz

Prof. Dr. Birgit Glorius ist Inhaberin der Professur Humangeographie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der TU Chemnitz und Expertin für Migration und das europäische Asylsystem. Ihre Professur war beteiligt am bundesweiten Verbundforschungsprojekt „Zukunft für Geflüchtete in ländlichen Räumen“. Näher untersucht wurden Kommunen in acht Landkreisen in Bayern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen. In Sachsen analysierte Glorius mit ihrem Team die Kreise Nordsachsen und Bautzen. Sie wohnt in Leipzig.

Frage: Ist es eine kluge Idee, in Sachsen Flüchtlinge auf dem Land unterzubringen? In Regionen, in denen es ohnehin Strukturprobleme gibt und die sich teilweise abgehängt fühlen?

Vom Grundsatz haben wir in Deutschland die Idee der fairen Lastenteilung. Deshalb betrifft die Verteilung der Flüchtlinge dann eben auch alle Regionen. Die Frage ist, unter welchen Rahmenbedingungen Menschen in ländlichen Gebieten untergebracht werden und auch ihr Leben gestalten können. Da geht es um klassische Faktoren wie Mobilität. Wenn Geflüchtete in einer Kleinstadt mit einer Infrastruktur leben, wo man alles fußläufig oder mit dem Öffentlichen Nahverkehr erreichen kann, dann ist das immer noch etwas Anderes, als wenn sie in einem Dorf untergebracht werden. Womöglich noch in einer Gemeinschaftsunterkunft außerhalb, wo man ohne individuelle Verkehrsmittel überhaupt nicht weiter kommt. Je ländlicher der ländliche Raum desto schwerwiegender sind diese Probleme.

„Ungeübt im Akzeptieren des Andersseins“

Was bedeutet das vor allem im Osten?

Gerade, wenn es um längerfristiges Etablieren geht, kommen weitere Schwierigkeiten. Das liegt im Osten auch daran, dass wir hier sehr wenige Ausländer haben – gerade im ländlichen Raum. Man ist sehr ungeübt in Fragen der Diversität, im Akzeptieren des Andersseins. Dazu kommen Probleme wie Alltagsrassismus. Es herrscht beispielsweise eine starke Zurückhaltung, einen Bewerber, der ausländisch aussieht, für einen Ausbildungsplatz zu berücksichtigen. Das schlägt hier stärker durch.

Ankunft der ersten Flüchtlinge im September 2015 im Asylbewerberheim in der Friederikenstraße in Leipzig-Dölitz. Quelle: André Kempner

Das ist ostspezifisch?

Das war spezifisch für die beiden ostdeutschen Untersuchungslandkreise Nordsachsen und Bautzen. Obwohl Fachkräfte und Auszubildende gesucht werden, sagen Unternehmer oder auch Handwerker: Ich würde ihn ja nehmen, aber ich habe das Gefühl, dass ihn meine Kundschaft nicht akzeptieren wird. Man geht davon aus, dass die eigene Kundschaft überfordert wäre, wenn plötzlich ein afghanischer Heizungsbaulehrling in der Tür stünde.

„Konservative Weltsicht nicht abträglich“

Und das ist im Westen anders?

Was wir in den beiden sächsischen Landkreisen beobachten konnten, trifft beispielsweise auch auf den bayrischen Landkreis Regen zu. Da gibt es Parallelen: strukturschwach, sehr dünn besiedelt, hohe AfD-Wählerquote und eine starke Befremdung, wenn es um Ausländer geht. Ein schweres Sich-damit-Abfinden, dass sich die Welt ändert.

Spielt also die konservative Weltsicht eine größere Rolle als beispielsweise fehlende Kontaktmöglichkeiten mit anderen Kulturen wie zu DDR-Zeiten im Osten?

Die konservative Weltsicht an sich muss einem guten Ankommen und einem guten Zusammenleben gar nicht abträglich sein. Im Westen haben wir sehr viele solcher Landstriche, die sowohl kirchlich als auch konservativ geprägt sind. Die Menschen haben sehr starke moralische Grundüberzeugungen, aus denen heraus die ehrenamtliche Arbeit mit Geflüchteten legitimiert wird. Auch die natürlichen Werte, die es in der ländlichen Bevölkerung gibt, das stärker Aufeinander-angewiesen-Sein oder Nachbarschaftshilfe zu leisten ohne Ansehen der Person, spielen da eine Rolle. Geflüchtete werden da gleich mitgedacht. Das ist eine Stärke des ländlichen Raums.

„Alltagserfahrungen fehlen im Osten“

Woran scheitert es dann aber im Osten?

In scheinbar abgehängten Regionen entsteht oft das Gefühl, Geflüchtete werden mit ihren Bedürfnissen stärker beachtet als die eigene Bevölkerung, die ja auch schwere Zeiten erlebt hat. Aus der Sozialpsychologie wissen wir, dass dort, wo dann auch noch die Alltagserfahrungen fehlen, weil man die Fremden beispielsweise nicht in der Schule trifft oder am Arbeitsplatz, die Vorbehalte noch größer sind als in Regionen, in denen man diesen Austausch hat. Weil sie einfach nicht als Individuen wahrgenommen werden.

Nun gibt es immer noch solche zentralen Unterkünfte auf dem Land, wo Flüchtlinge abgeschottet sind. Wie kann man dieses Dilemma auflösen?

Das ist in der Tat ein Dilemma. Da kann man auch die gruppenbezogenen negativen Stereotype nicht auflösen. Das gilt vor allem dort, wo Flüchtlinge lange gemeinsam in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen. Solche Unterkünfte bringen einfach andere Probleme mit sich: Da fährt öfter mal die Polizei vor, da entstehen häufiger Gruppenkonflikte. Bei einer dezentralen Unterbringung hingegen werden natürliche Begegnungen gefördert. Den Deutschen wird die Möglichkeit eröffnet, Flüchtlinge als Individuen wahrzunehmen.

„Vereine als Stützen der Gesellschaft“

Wie kann man denn die Bevölkerung besser in solche Prozesse einbinden?

Man muss die Bewohner der Ortschaften, die es betrifft, auch über die Probleme des interkulturellen Lebens aufklären und sie darauf vorbereiten. Da wo die öffentlichen Institutionen nicht so stark sind, bilden beispielsweise Vereine die Stütze der Gesellschaft. Sie können sehr stark integrativ wirken. Sportvereine beispielsweise, die fremde Kinder einfach mitspielen lassen. Es waren aber auch die Vereine, die zuerst gesehen haben, dass es Probleme gibt wegen der Sprachschwierigkeiten oder wegen der Einhaltung von Regeln. Dort wurde auch der Alltags-Rassismus deutlich, der herrscht, wenn beispielsweise nach dem Training beim Bier beleidigende Witze erzählt werden. Letztendlich sind viele Vereine dadurch gereift und wissen heute sehr genau, wo es noch klemmt und wo man weiterarbeiten kann.

Sie haben vor allem die Landkreise Bautzen und Nordsachsen unter die Lupe genommen. Mit welchen Schlussfolgerungen?

Aus den Daten des Ausländer-Zentralregisters kann man ersehen, wie viele Asylsuchende den Landkreisen über den Königsteiner Schlüssel zugewiesen wurden und wie viele heute noch dort leben. Da stehen diese beiden Landkreise am schlechtesten da. Nur knapp ein Drittel der 2015 gekommenen Geflüchteten lebt noch hier. Im Landkreis Vechta (Niedersachsen) hingegen sind es noch mehr als doppelt so viel.

„Eisenbahnstraße – ein wenig Heimat“

Was hat Vechta anders gemacht?

Vechta sah in den Geflüchteten von Anfang an Potenzial für den Arbeitsmarkt. Deshalb hat man gemeinsam mit Akteuren wie Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer oder auch Agentur für Arbeit versucht, das Beste aus der Situation zu machen und eine Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das hat sich offenbar ausgezahlt. Eine zweite Erklärung ist, dass der Landkreis bereits über Jahrzehnte eine ausländische Bevölkerung integrieren konnte. Das betrifft beispielsweise auch die klassischen Gastarbeiter aus den 1960er-Jahren. Deshalb gab es schon eine gewisse Interkulturalität auch in kleineren Städten, wodurch diese Fremdheit der Flüchtlinge ein klein wenig aufgelöst werden konnte. Und das fehlte in Sachsen.

Wie haben sich Geflüchtete selbst dazu geäußert?

Bei den Flüchtlingen im Landkreis Nordsachsen beispielsweise, die wir nach ihrem Alltag befragt haben, sagten einige, sie führen am Wochenende sehr gern nach Leipzig in die Eisenbahnstraße. Das fühle sich ein wenig wie Heimat an. Sie würden nicht so angestarrt, andere Leute trügen auch Kopftuch, sie könnten sogar arabische Lebensmittel einkaufen. Man könne auch mal jemand fragen, wenn man nicht weiter weiß und werde nicht nur als fremd wahrgenommen. Als Leipzigerin ist das für mich schon interessant, weil man ja sonst erlebt, wie häufig die Eisenbahnstraße diskreditiert wird – als Ghetto, Kriminalitätsschwerpunkt und so weiter. Es zeigt aber auch, wie wichtig es für Menschen aus einem anderen Kulturkontext ist, solche Ankerpunkte zu haben.

„Konzentration auf eigene Bevölkerung“

Müsste es noch mehr solche Ankunftsbahnhöfe wie die Eisenbahnstraße geben?

Es zeigt zumindest, was passiert, wenn eine solche Anfangsorientierung nicht vorhanden ist. Oft werden Ankömmlinge irgendwo untergebracht, ohne zu wissen, wo sie sind, wie es da ist und wie es woanders sein könnte. Das aber ändert sich erst mit der Zeit. Viele unserer Gesprächspartner, die bereits drei Jahre da waren, waren dann auch besser vernetzt. Da gibt es Verwandte, die irgendwo in Europa wohnen. Die wissen, wie es woanders ist und können vergleichen. Und wenn jemand in Sachsen ausgegrenzt und misstrauisch betrachtet wird, dann beeinträchtigt dies das soziale Wohlgefühl und die Möglichkeit, dass man wirklich Wurzeln schlagen kann.

Haben Sie mit den lokalen Politikern in Nordsachsen und Bautzen darüber gesprochen?

Ja, haben wir. Was in der Lokalpolitik häufig der Fall ist: Die Blicke richten sich stärker auf die deutsche lokale Bevölkerung. Da geht es dann auch darum daran zu arbeiten, dass es keinen Unfrieden vor Ort gibt. Zum Teil wird auch auf den Aufbau von Integrationsstrukturen geachtet. Aber es fehlt so ein wenig der Blick auf die Alltagsrealität von Geflüchteten. Aber das ist nicht nur in Sachsen so.

„Zuwanderung für Gemeindeentwicklung“

Gibt es dafür Lösungsansätze?

Wir haben eine ganze Serie von Handlungsempfehlungen für die unterschiedlichsten Akteure. Ein wichtiger Punkt ist, dass man diese Integrationsthemen als Teil der Gemeindeentwicklung betrachtet. Wir haben ja in ländlichen Räumen auch Umbrüche anderer Art: demografischer Wandel, Alterungsprozesse, Mobilitätsprobleme, Energiewende. Deshalb muss man Zuwanderung als Teil der Gemeindeentwicklung begreifen.

Demo von Geflüchteten der Erstaufnahmeeinrichtung Dölitz im Mai 2020 in Leipzig. Quelle: Christian Modla

Wie soll das aussehen?

Wenn eine Freiwillige Feuerwehr als Stütze der ländlichen Gesellschaft beispielsweise merkt, dass der Nachwuchs fehlt, dann muss man sich überlegen, wie man auf andere, die womöglich andere Lebenserfahrungen gemacht haben, wirkt. Wie man attraktiv sein kann. Auf arabische Jugendliche, aber auch auf deutsche Zuwanderer aus den Städten. Das ist eine Empfehlung, die wir vor allem auch den kleineren Kommunen geben. Eine zweite ist, gerade mit Blick auf Sachsen, dass man das Thema Rassismus und Ausgrenzung stärker angreift und nicht tabuisiert, weil man das Gefühl hat, wenn man es offen ausspricht, würden vielleicht die Geister noch mehr herauf beschworen. Wünschenswert wäre aber auch, dass die Finanzierung der Demokratiearbeit in solchen Bereichen auf stabile Beine gestellt wird, damit diese Strukturen nicht in Projekten hängenbleiben und sich alle paar Jahre neu erfinden müssen.

„Situation vor Ort ist wichtig“

Wie stehen denn die Chancen für die Integration?

Ich glaube, dass sich die Welt weiterdreht – ob man es will oder nicht. Wenn man das Thema Zuwanderung in Deutschland betrachtet, kommt man weiter, wenn man nicht die Differenz zwischen humanitärer Migration und Arbeitsmigration betrachtet, sondern grundsätzlich die Situation vor Ort. Und die ist eben so, dass wir einen Fachkräftemangel haben – auch in den ländlichen Gemeinden. Das ist selbst in der dünn besiedelten Region angekommen. Gerade in kleinen Städten, einem klassischen Standort von Rehakliniken, laufen seit Jahren Rekrutierungsmaßnahmen für Personal in ganz Europa und darüber hinaus. Es ist ja nicht so, dass es keine Migration in diese ländlichen Gebiete gibt.

Woran hakt es dann aber?

Man merkt aber relativ schnell, dass es nicht reicht, Einwanderer mit einem Visum auszustatten, einzuarbeiten und dann war es das. Langfristig muss man daran arbeiten, dass sich die Zuwanderer, wenn man sie als Arbeitskraft halten will, gut aufgehoben fühlen. Dass sie vielleicht längerfristige Deutschunterstützung brauchen, dass man die Belegschaft darauf vorbereiten muss, weil es jetzt interkultureller wird. Da muss man dann einfach dranbleiben.

„Hohe Erwartungen an die Ampel“

Sind die Einstiegshürden immer noch zu hoch, weil beispielsweise ausländische Abschlüsse nicht anerkannt werden?

Es gibt ja seit kurzem das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit dem versucht wurde, die Hürden zu senken, auch hinsichtlich der Qualifikation. Es hat sich da schon viel getan. Es gibt das IQ-Netzwerk, das Migranten berät oder auch Flüchtlinge, die sich an das Thema Arbeitsmarkt erst heranarbeiten müssen. Aber es ist natürlich trotzdem schwer, einem Automechaniker, der 20 Jahre in Syrien gearbeitet hat, zu vermitteln, dass er hier noch einmal eine Ausbildung machen muss. Wir sind ja in Deutschland zurecht stolz auf unser duales System. Das ist schwierig und ich sehe da keinen Weg, das in irgendeiner Form aufzuweichen.

Welche Erwartungen haben Sie in Sachen Zuwanderung an die neue Ampelkoalition in Berlin?

Ich habe da grundsätzlich große Hoffnungen, weil die drei Partner alle Kompetenzen mitbringen, die dringend notwendig sind. Die SPD den Sozial- und Teilhabe-Aspekt, die Grünen das Thema ökologische Erneuerung und Klimawandel und die FDP die Marktliberalität, die wir ja auch brauchen. Wir können ja auch nicht alles immer so verbürokratisiert und verstaatlicht denken.

„Behörden müssen Realitäten anerkennen“

Wie sollte eine Integrationspolitik also künftig aussehen?

Wir sollten die verschiedenen Zuwanderungsformen gar nicht immer so abgekoppelt voneinander denken. Wenn beispielsweise nach vielen Jahren ein Asylverfahren gescheitert ist, aber ein Mensch hier schon seit vielen Jahren lebt und arbeitet, dann sollte er auch die Möglichkeit haben, sich über eine arbeitsmarktbezogene Duldung einen stabilen Aufenthaltstitel zu erkämpfen. Das ist schwierig, aber die Wege gibt es und man muss sie beherzter gehen, damit Menschen die hier gut in den Arbeitsmarkt einsteigen, obwohl sie nur toleriert werden, eine Chance bekommen. Da sollte auch von Seiten der Behörden die Realität anerkannt und die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

Von Roland Herold