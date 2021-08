Chemnitzer Forscher entwickeln Mini-Batterie für Einsatz in menschlichem Blut

Chemnitz

Seit geraumer Zeit brechen Chemnitzer Wissenschaftler Rekorde, wenn es darum geht, die Miniaturisierung voranzutreiben. So gelang einem internationalen Forschungsteam unter Leitung von Prof. Dr. Oliver G. Schmidt, Inhaber der Professur Materialsysteme, bereits im vergangenen Jahr ein Durchbruch. Sie entwickelten den kleinsten mikroelektronischen Roboter der Welt, der durch einen Zwillings-Düsenjet angetrieben und gesteuert wird. Er ist gerade mal 0,8 Millimeter lang, 0,8 mm breit und 0,4 mm hoch – kleiner als eine 1-Cent-Münze.

Energie für Systeme tief im Körper

In der aktuellen Ausgabe von „Nature Communications“ berichten die Forscherinnen und Forscher nun vom bisher kleinsten „Biosuperkondensator“, der bereits in (künstlichen) Blutbahnen funktioniert und als Energiequelle für ein winziges Sensorsystem zur Messung des pH-Wertes verwendet werden kann. Dieses Speichersystem eröffnet Möglichkeiten für intravaskuläre Implantate und mikrorobotische Systeme für die Biomedizin der nächsten Generation, die in schwer zugänglichen kleinen Räumen tief im Inneren des menschlichen Körpers agieren könnte.

So kann zum Beispiel die Erfassung des pH-Wertes im Blut in Echtzeit bei der Vorhersage der frühen Tumorbildung helfen. „Es ist äußerst ermutigend zu sehen, wie eine neue, extrem flexible und adaptive Mikroelektronik in die miniaturisierte Welt der biologischen Systeme vordringt“, so Schmidt.

Biokondensator kann im Blut eingesetzt werden

Die Herstellung der Proben und die Untersuchung des Biosuperkondensators erfolgten größtenteils im Zentrum für Materialien, Architekturen und Integration von Nanomembranen (MAIN) an der TU Chemnitz. „Die Architektur der Nano-Bio-Superkondensatoren biete die erste potenzielle Lösung für eine der größten Herausforderungen – winzige integrierte Energiespeicher, die den autarken Betrieb multifunktionaler Mikrosysteme ermöglichen.

„Biosuperkondensatoren“ (BSC) können im Unterschied zu anderen Mikrokondensatoren in Körperflüssigkeiten wie Blut eingesetzt und für weitere medizinische Studien genutzt werden können. Zudem sind sie in der Lage das Selbstentladungsverhalten durch bioelektrochemische Reaktionen kompensieren. Dabei profitieren sie sogar noch von körpereigenen Reaktionen. Enzyme und lebende Zellen, die natürlicherweise im Blut vorhanden sind, steigern die Leistung des Bauteils um 40 Prozent.

Winzling liefert Versorgungsspannung

Die derzeit kleinsten derartigen Energiespeicher sind größer als 3,3 Millimeter. Dem Team ist es nun gelungen, einen 3000 Mal kleineren röhrenförmigen Biosuperkondensator herzustellen, der mit einem Volumen von 0,001 mm weniger Raum als ein Staubkorn einnimmt und dennoch bis zu 1,6 V Versorgungsspannung für zum Beispiel mikroelektronische Sensorik im Blut liefert. Das entspricht in etwa der Spannung einer handelsüblichen AAA-Batterie, wobei der eigentliche Stromfluss bedeutend geringer ist.

Von Roland Herold