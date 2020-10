Chemnitz

13.27 Uhr brachen alle Dämme in der Chemnitzer Stadthalle. Als die europäische Auswahljury in Berlin über den Youtube-Kanal ihre Entscheidung über die Deutsche Kulturhauptstadt 2025 bekanntgab, sprang die Chemnitzer Stadtspitze von ihren – Corona bedingt – streng getrennten Sitzen, um den überschießenden Emotionen freien Lauf zu lassen. Die noch amtierende Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig ( SPD) riss die Arme in die Luft, andere konnten es noch gar nicht fassen.

„Glücklich und überwältigt“

Unbeschreiblicher Jubel brach aus. Sie sei „glücklich und überwältigt“, sagte Ludwig, die noch in dieser Woche von ihrem Nachfolger Sven Schulze ( SPD) abgelöst wird. Die Spannung bis zur allerletzten Minute lag aber nicht auf der Stadtspitze, sondern auch über den Einwohnern. Im Live-Chat waren zeitweise bis zu 6000 Teilnehmer aus den Bewerberstädten, die übergroße Mehrzahl davon aus Chemnitz.

Sie drückten ihrer Stadt bis zuletzt den Daumen bei der Bewerbung. „ Chemnitz hat es am nötigsten“, meinte beispielsweise Jonas TM im Chat. Ganz offensichtlich emotionalisierte das Thema nirgendwo sonst so stark wie im Südwesten Sachsens. Sandra Kothe zitierte den identitätstiftenden Song der Chemnitzer Band Kraftklub „Iiiich komm aus Karl-Marx-Stadt...“

„Ins Herz Europas gerutscht“

„ Chemnitz ist ein Stück weit in das Herz Europas gerutscht“, freute sich auch die in Chemnitz anwesende sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU). Sie sei überglücklich über die Entscheidung. „Auf finanzieller Ebene haben wir hier schon Vorsorge getragen, jetzt klären wir organisatorische Fragen.“ Chemnitz könne auf 20 Millionen Euro Unterstützung von der Landesregierung hoffen.

Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) gratulierte: „Ich freue mich riesig für diese wunderbare Stadt und die hier lebenden Menschen.“ Deren Macher-Mentalität sei letztendlich entscheidend gewesen.

Ein Außenseiter macht das Rennen

Sachsens Bündnisgrüne ließen wissen, sie seien „begeistert vom Chemnitzer Kulturhauptstadtsieg“. Der Erfolg sei wohlverdient und ein Mannschaftserfolg der Chemnitzer Stadtgesellschaft zusammen mit der Stadtverwaltung und der Kulturszene. Auch Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) sprach von einer verdienten Entscheidung. „Ich freue mich auf die facettenreichen Projekte, die in den kommenden Jahren mit Leben gefüllt und viele unterschiedliche Menschen in Europa verbinden werden.“ Europaministerin Katja Meier (Grüne) jubelte: „Geschafft! Chemnitz ist Kulturhauptstadt 2025.“

Auch die Linke gratulierte: „Wir freuen uns riesig!“ Chemnitz stehe zu Unrecht oft im Schatten von Leipzig und Dresden, wenn man allein die reichhaltige Industrietradition der Stadt bedenke, ließen die Chemnitzer Abgeordneten Susanne Schaper und Nico Brünler wissen. Die FDP sagte, die Kür sei eine große Chance für de Stadt, sich europaweit zu präsentieren.

Magdeburg schafft es nicht

Lange Zeit waren Chemnitz wenig bis gar keine Chancen eingeräumt worden, nachdem im Sommer 2018 ein Deutsch-Kubaner am Rande des Stadtfests von einem Asylbewerber erstochen wurde und danach das rechtsgerichtete Bündnis „Pro Chemnitz“ Demos durch die Stadt organisierte. Danach hatte das Bewerbungsteam aber seine Arbeit beharrlich fortgesetzt und mit einem bodenständigen Programm geworben. Um ein Chemnitz zu zeigen, das in Europa – noch – keiner auf dem Schirm hat“, wie es hieß. Dieses Chemnitz beeindruckte offenbar auch die Jury, die den Sieger zuletzt zumindest digital besuchte.

Mit Chemnitz hatten sich auch Magdeburg, Hannover, Hildesheim und Nürnberg für den Endausscheid qualifiziert. Dresden, Gera und Zittau schafften das nicht. Die zweite Europäische Kulturhauptstadt 2025 wird dann in Slowenien gekürt. Die Entscheidung darüber soll aber erst im Dezember fallen. Zuletzt war Deutschland 2010 mit Essen und dem Ruhrgebiet unter den Kulturhauptstädten vertreten.

Gefeiert wurde dann aber nicht nur in und um Chemnitz, sondern auch im Chat. Und Tony Lehnert aus Chemnitz wandelte den Kraftklub-Songtext um in ein Motto, dass in den kommenden Wochen die Stadt tragen wird: „Bin kein Verlierer, Baby!“

Von Roland Herold