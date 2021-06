Cannabis-Therapiezentrum startet in Leipzig

Leipzig

In Leipzig gibt es seit dem Wochenende das erste Cannabis-Therapiecenter in Sachsen. Betrieben wird es von Algea Care. In der Regel dauere es eine Woche zwischen Anfrage und Ersttermin, verspricht Mitgründer und Radiologe Julian Wichmann. Für das vor gerade mal einem Jahr gegründete Start-Up-Unternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main ist das Zentrum in der Leipziger Innenstadt bereits das achte in Deutschland. Neben Frankfurt/Main existieren Außenstellen beispielsweise in Berlin, München oder auch Hamburg. Die Zahl der Angestellten ist auf 60 angewachsen.

Behandlung chronischer Erkrankungen

Behandelt wird vornehmlich an den Wochenenden oder in den Abendstunden. Also dann, wenn die Leute Zeit hätten. Algea Care nimmt für sich in Anspruch, der erste und bisher einzige telemedizinische Anbieter mit Fokus auf medizinisches Cannabis zu sein. Das Angebot richte sich an Menschen, die zur Behandlung ihrer chronischen Erkrankungen oder Beschwerden auf natürliche Arzneimittel wie Cannabis setzen. Chronische Schmerzen, Depressionen, Migräne, ADHS, Bandscheibenvorfälle oder auch Schlafstörungen beispielsweise könnten damit behandelt werden.

Verteilung der Medizinalcannabis-Verschreibungen in Deutschland. Quelle: Cannamedical Pharma GmbH

Dabei gibt sich das Unternehmen bewusst leger und spricht Interessenten auf seiner Internetseite mit „Du“ an. Ziel sei es, Patienten einen einfachen und unbürokratischen Zugang zu medizinischem Cannabis zu ermöglichen, das als Heilmittel seit 2017 in Deutschland zugelassen ist, heißt es.

Denn Ärzte und Krankenkassen tun sich mit seiner Verschreibung immer noch schwer. Cannabis kann theoretisch verordnet werden, wenn eine mindestens halbjährliche chronische Erkrankung vorliegt, andere Behandlungen nicht fruchteten und begründete Aussicht auf Linderung durch Cannabis besteht.

Über 100 Euro Kosten pro Behandlung

Patienten füllen dazu zunächst über das Internetportal einen medizinischen Fragebogen aus, um zu klären, ob eine Cannabis-Therapie überhaupt in Frage kommt. Ist dies der Fall, kann ein Arzttermin am Wochenende in einer der acht Therapiestellen gebucht werden. Nach entsprechender Anamnese bespricht dort der Arzt die Therapieoptionen. Die Folgetermine werden dann telemedizinisch per Videosprechstunde durchgeführt.

Die Verordnung erfolgt im Rahmen eines Privatrezeptes – muss also vom Patienten bezahlt werden. Dabei entstehen pro Behandlungstermin Kosten von rund 100 bis 140 Euro, die Medikamente schlagen noch einmal mit etwa zwölf Euro pro Gramm zu Buche. Alle vier bis sechs Wochen folgen weitere Termine. Geht die Behandlung länger als ein halbes Jahr, sinken die Kosten leicht. Algea Care empfiehlt, medizinisches Cannabis – Blüten, Extrakte oder Kapseln – per Versandapotheke zu bestellen.

Mehr als 3000 Patienten wurden mittlerweile behandelt. Die sorgten für entsprechende Mund-Propaganda. Wichmann glaubt aber, dass die tatsächliche Klientel viel größer ist: „Nach offiziellen Schätzungen gibt es ca. vier Millionen chronische Schmerzpatienten. Hinzu kommen 120.000 Menschen, die an multipler Sklerose leiden.“

Landesärztepräsident: „Beschränkte Evidenz“

Die sächsische Landesärztekammer ist dennoch skeptisch. Präsident Erik Bodendieck, selbst Suchtmediziner sowie Mitglied im Ausschuss Sucht der Bundesärzteammer, sagt, Schmerztherapie sei ein komplexes System. „Zur Behandlung mit bestimmten Wirkstoffen braucht es wissenschaftliche Evidenz. Diese Evidenz liegt bei Cannabis nur sehr beschränkt vor.“

Deshalb setzten Mediziner eine Schmerztherapie mit Cannabis nur mit großem Vorbehalt und unter strengen Regularien ein. Und auch nur dann, wenn andere Therapieformen nicht helfen. „Eine rein privatärztliche Behandlung, wie sie in einem sogenannten ,Therapiezentrum` erfolgt, findet auch aus weiteren Gründen keine Zustimmung“, so Bodendiek ohne weiter ins Detail zu gehen.

Von Roland Herold