Camping in Zeiten von Corona: Branche fordert Lockerungen

Leipzig

Der Unmut bei Campern wächst. Nachdem zahlreiche Platzbetreiber und Branchenverbände auf Lockerungen der strengen Corona-Verbote gedrängt haben, startet jetzt die Campingplattform camping.info eine Online-Petition. Gefordert wird die stufenweise Öffnung der Campingplätze. Das Campingportal gehört nach Angaben der Betreiber mit mehr als 35 Millionen Seitenaufrufen zu den führenden in Europa.

„Im Campingurlaub kann das Social Distancing wie bei keiner anderen Urlaubsform gewährleistet werden“, erklärt der Geschäftsführer des Portals Maximilian Möhrle. „Urlauber, die mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen unterwegs sind, können kontaktarm und damit gefahrlos reisen. Camper schlafen und wohnen in ihren eigenen vier Wänden und zudem verfügen die meisten Freizeitfahrzeuge auch über eine entsprechende sanitäre Ausstattung.“ Auch für Abstand sei auf den Camping- und Wohnmobilstellplätzen ausreichend gesorgt.

2019 gab es auf Campingplätzen 36 Millionen Übernachtungen

In Deutschland gibt es rund 3000 Campingplätze und fast 4000 Wohnmobilstellplätze. Möhrle möchte mit der Petition auf die „aktuell kritische Situation der Campingbranche“ aufmerksam machen. Die Petition unterstützt die vom Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD) kürzlich veröffentlichten Forderungen nach einer schrittweisen Öffnung der Plätze. Das überlebenswichtige Saisongeschäft der Camping- und Wohnmobilstellplätze sei aufgrund der derzeitigen Nutzungsuntersagung in akuter Gefahr, heißt es beim BVCD. In mehreren Bundesländern sind die Plätze seit Anfang Mai wieder für Dauercamper offen.

Der Campingtourismus sei in Deutschland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Im letzten Jahr verzeichnete die Plätze fast 36 Millionen Übernachtungen und damit einen neuen Rekord. Aktuell sind laut Möhrle in Deutschland 1.28 Millionen Freizeitfahrzeuge (589.355 Reisemobile und 698.596 Wohnwagen) zugelassen.

Branche könnte mit einem blauen Auge davonkommen

Bei einer schnellen Reaktion der verantwortlichen Personen könnte die Campingbranche noch mit einem blauen Auge davonkommen. Die Gäste aus dem Ausland würden keine so große Rolle spielen. 87 Prozent der Camper in Deutschland seien Einheimische. Möhrle: „Für Camper ist der Sommerurlaub das Jahreshighlight und gerade nach der langen Zeit der sozialen Isolation für das persönliche Wohlbefinden und die Lebensqualität sehr wichtig.“

Die Branche hoffe auf eine möglichst rasche Öffnung noch vor Himmelfahrt und Pfingsten, sagt Reinhard Schniz, Vorsitzender des Verbandes der Campingwirtschaft Thüringen. Camping sei eine Alternative zum Auslandsurlaub in diesem Sommer.

Von Andreas Dunte