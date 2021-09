Dresden

Im Nachgang der Leipziger „Wir sind alle LinX“-Demonstration wird die Auseinandersetzung schärfer: Der CDU-Innenpolitiker Rico Anton hat am Donnerstag die Linksfraktion im sächsischen Landtag aufgefordert, der Leipziger Demo-Anmelderin Juliane Nagel „Einhalt“ zu gebieten. Sollte dies nicht gelingen, verlangte Anton: „Schmeißen Sie sie aus der Fraktion.“

Ausschreitungen bei Leipziger Demonstration

Zu der Demonstration am 18. September hatte es einen bundesweiten Aufruf gegeben. Rund 3500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren nach Leipzig gekommen. Aus dem Aufzug flogen unter anderem Steine gegen mehrere Bankgebäude, später wurden im Stadtteil Connewitz eine große Barrikade und ein kleineres Feuer auf der Straße entzündet. Darüber hinaus ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Drohplakats gegen den Extremismus-Chefermittler der sächsischen Polizei. Die Linke-Landtagsabgeordnete Nagel hatte die Demonstration angemeldet.

Linke-Fraktionschef: Kein Dissens mit Juliane Nagel

Auf Antrag der AfD-Fraktion hatte sich der sächsische Landtag am Donnerstag mit den Vorfällen befasst, nachdem in der vergangenen Woche bereits eine Sondersitzung des Innenausschusses stattgefunden hatte. Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt hatte in dieser Woche erklärt, dass er den Zeitpunkt der Demonstration – eine Woche vor der Bundestagswahl – für „vollkommen absurd“ gehalten habe.

Am Donnerstag erwiderte Gebhardt im Landtag auf den CDU-Innenpolitiker Anton: „Ich habe mit meiner Fraktionskollegin Juliane Nagel keinen Dissens.“ Antifaschistische Demonstrationen seien angesichts des Wahlergebnisses in Sachsen auch weiterhin dringend notwendig. Zudem habe er keinen Zweifel, so der Linke-Fraktionschef, dass Juliane Nagel eine erfahrene und gute Versammlungsleiterin ist. Die Abgeordnete äußerte sich während der Debatte nicht persönlich.

Von Andreas Debski