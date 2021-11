Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bleibt CDU-Landesvorsitzender: Ein Parteitag mit 214 Delegierten wählte den 46-Jährigen am Samstag in Dresden erneut an die Parteispitze. Kretschmer erhielt als einziger Kandidat 76,3 Prozent. Bei seiner ersten Wiederwahl vor zwei Jahren waren es 95,5 Prozent gewesen.

Kretschmer fordert neuen Aufbruch

Zuvor hatte Kretschmer die Partei zur Geschlossenheit aufgerufen und einen „Ruck“ gefordert. „Zentrales Element ist, dass wir unsere Basis verbreitern“, sagte der Parteichef in seiner 45-minütigen Rede. Die knapp 10.000 CDU-Mitglieder in Sachsen würden nicht ausreichen, um einen neuen Aufbruch nach der Niederlage bei der jüngsten Bundestagswahl zu schaffen. „Wir müssen rausgehen und brauchen mehr politisches Engagement“, redete Kretschmer den Delegierten ins Gewissen. Dabei brauche es einen langen Atem: „Das wird kein Sprint. Wir müssen uns auf einen Marathon einrichten.“

Söder: Union muss sich in nächsten Wochen fangen

Bei dem Landesparteitag war am Samstag auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Gast. In seiner Rede machte Söder klar, dass die Bundestagswahl einen „tiefen Einschnitt“ für die Union darstelle: „Es ist nicht die Zeit für Schulterklopfen. Die Lage ist schlecht. Die Union muss sich in den nächsten Wochen fangen.“

Von Andreas Debski