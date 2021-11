Dresden

Bei den Auffrischungsimpfungen wird in Sachsen ein regelrechter Ansturm registriert – deshalb fordert CDU-Generalsekretär Alexander Dierks, auch unkonventionelle Maßnahmen zu ergreifen. „In Anbetracht der Lage halte ich es für sinnvoll, gemeinsam mit der Bundeswehr zu prüfen, inwieweit sie wieder stärker die Impfkampagne unterstützen kann“, sagte Dierks, der auch sozialpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist, der LVZ.

Die Bundeswehr könnte beispielsweise mit eigenen oder ergänzten mobilen Impfteams in Sachsen unterwegs sein. Das Sozialministerium sollte zügig eine entsprechende Initiative ergreifen. „Die Lage ist ernst. Wir müssen jetzt alles tun, um bei den Drittimpfungen für alte und erkrankte Menschen voranzukommen“, forderte Dierks.

Mobile Impfteams und Arztpraxen sind ausgelastet

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte am Freitag ein überarbeitetes Impfkonzept vorgestellt. Demnach soll es in den Landkreisen und Großstädten mindestens einen festen Impfstandort geben. Das soll auch helfen, die Arztpraxen zu entlasten. Außerdem bieten 20 Krankenhäuser in Sachsen die Auffrischungsimpfungen an. Sachsen hat bundesweit die geringste Impfquote.

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Sachsen, Dr. Torben Ostendorf, hatte erklärt, dass die Praxen bis zu 500 Terminanfragen pro Tag erhalten. Nach einer Empfehlung der Sächsischen Impfkommission können sich alle Erwachsenen boostern lassen – davon davon werde rege Gebrauch gemacht, so Ostendorf. Seit Ende der vergangenen Woche sind auch die mobilen Impfteams laut Sozialministerium aus- und sogar überlastet.

Köpping hatte angekündigt, dass die Bundeswehr erneut in den Gesundheitsämtern aushelfen soll. Wie im vergangenen Winter und Frühjahr sollen die Soldatinnen und Soldaten zur Verfolgung von Kontakten eingesetzt werden.

Von Andreas Debski