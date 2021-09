Dresden

Durchmarsch für die AfD: Laut den Zwischenständen (Stand: 23 Uhr) aus den 16 sächsischen Wahlkreisen, hat die Partei die Aussicht auf mindestens 11 Direktmandate. Ausnahmen bildeten nur Leipzig und Chemnitz sowie das Vogtland. Dabei deutete sich an, dass viele CDU-Bastionen mit der Bundestagswahl gefallen sind.

Ostbeauftragter Wanderwitz verliert seinen Wahlkreis

Dabei war vor allem das Chemnitzer Umland von enormem Prestige: Hier wollte der AfD-Kandidat Mike Moncsek den langjährigen CDU-Abgeordneten und Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, stürzen. Die Rechtsaußen hatten einiges investiert, um den Unions-Spitzenmann zu stürzen. Letztlich setzte sich Moncsek mit 28,9 zu 23,7 Prozent durch. Im Gegensatz zu 2017, als der heutige Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Görlitz überraschend gegen den Malermeister Tino Chrupalla, der inzwischen AfD-Bundeschef ist, das Nachsehen hatte, ist Wanderwitz aber über die Landesliste seiner Partei zumindest halbwegs abgesichert.

Sachsen-Union gibt die meisten Wahlkreise ab

Wie viele Sachsen künftig im Bundestag sitzen, hängt nicht allein vom jeweiligen Parteiergebnis ab – entscheidend ist vor allem, wer sich in den 16 Wahlkreisen des Freistaates durchsetzt. Bislang dominierte die CDU ganz klar: Selbst 2017, als die AfD bei den Zweitstimmen ganz knapp an ihr vorbeizog, holte die Union noch 12 Direktmandate. Das war aufgrund der Wahl-Arithmetik ein Bundestagssitz mehr als die AfD in Sachsen gewonnen hatte, die auf drei Direktmandate und acht Listenplätze kam. Doch das wird sich nun ändern. Die Sachsen-CDU könnte etwa die Hälfte ihrer Sitze verlieren – dabei gehen wohl auch einige sicher geglaubte Wahlkreise verloren.

Enge Ausgänge in Nordsachsen und im Leipziger Land erwartet

Während die AfD in den ostsächsischen Wahlkreisen Görlitz und Bautzen – unter anderem mit Chrupalla – einen sicheren Stand hatte und um die 35 Prozent einkommen dürfte, ging es andernorts weitaus knapper zu. So führte in Nordsachsen René Bochmann (AfD) drei Viertel Auszählungen mit 28,9 Prozent mit sechs Prozentpunkten vor der CDU-Landtagsabgeordneten Christiane Schenderlein, die vielen als Favoritin galt und immerhin Nummer 2 der sächsischen CDU-Landesliste gewesen ist. Im Leipziger Land zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU-Landtagsfraktionsvize Georg-Ludwig von Breitenbuch und Edgar Naujok (AfD) ab – beide lagen zur Halbzeit innerhalb eines Prozentpunktes.

CDU drohen in Mittelsachsen und im Meißener Land Niederlagen

Dagegen erlitt der CDU-Bundestagsabgeordneten Veronika Bellmann in Mittelsachsen eine krachende Niederlage: Sie zog gegen die AfD-Aufsteigerin Carolin Bachmann mit zehn Prozentpunkten Rückstand den Kürzeren. Ähnlich deutlich sah es in der Meißener Region aus, während in Zwickau noch ein hauchdünnes Ergebnis erwartet wurde – in beiden Fällen stand die AfD bei diesem Zwischenstand auf dem ersten Platz. Möglicherweise bleiben der Union nur zwei von ehemals 12 Direktmandaten: Im Vogtland lag die CDU-Bundestagabgeordnete Yvonne Magwas kurz vor Schluss hauchdünn in Führung, im Leipziger Norden sah es am Sonntagabend nach einem knappen Sieg des CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Lehmann aus.

Sächsische Schweiz bleibt in AfD-Hand

Mit besonderer Spannung wurde auch der Ausgang im Wahlkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge erwartet: Vor vier Jahren hatte die damalige AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry einen Erdrutschsieg errungen – nun galten gleich drei Kandidaten als relativ aussichtsreich für das eine direkte Ticket in den Bundestag. Corinna Franke-Wöller, die Ehefrau des sächsischen Innenministers, wollte die Region von der AfD zurückgewinnen. Dieses Ziel hatte auch Klaus Brähmig, der bis 2017 immerhin 27 Jahre für die CDU im Bundestag gesessen hatte und nun als parteiloser Einzelbewerber den Erfolg sucht. Am Ende setzte sich Steffen Janich für die AfD mit großem Vorsprung durch.

SPD und Linke gewinnen Direktmandate in Großstädten

Von dem Duell zwischen den beiden Großen könnten in Sachsen durchaus noch einige Kandidatinnen und Kandidaten von Linken, Grünen und SPD profitieren. Deren Fokus lag auf den drei Großstädten, wo sie sich die besten Chancen für eines der begehrten Direktmandate ausrechnen. Der SPD-Bundestagsabgeordneten Detlef Müller holte in Chemnitz das Direktmandat, während für die Linke der Leipziger Sören Pellmann in Leipzig-Süd seinen Wahlkreis verteidigte.

Von Andreas Debski