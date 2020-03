Erfurt

Einen Tag vor der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen befindet sich ein Abgeordneter der CDU-Fraktion wegen Coronavirus-Verdachts in Quarantäne. Der Abgeordnete sei mit einem mit dem neuen Virus infizierten 57-jährigen Mann aus dem Saale-Orla-Kreis in den Winterferien im Skiurlaub in Italien gewesen, sagte ein Sprecher des Thüringer Gesundheitsministeriums am Dienstag.

Laborproben des Abgeordneten würden derzeit untersucht, möglicherweise könne schon am Dienstagabend ein Ergebnis vorliegen. Welche Auswirkungen ein möglicherweise positives Ergebnis auf die Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch im Landtag hat, ist derzeit unklar.

Warten auf Corona-Testergebnis

Bei einem negativen Testergebnis könne der Politiker an der Wahl des Ministerpräsidenten am Mittwoch im Landtag teilnehmen, sagte der Ministeriumssprecher. „Dann kann die Quarantäne aufgehoben werden.“ Der Politiker zeige keine Symptome.

Im Saale-Orla-Kreis war am Montagabend der erste bestätigte Fall mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 in Thüringen bekannt geworden. Der infizierte 57-Jährige hatte sich in den Winterferien mit einer Skigruppe in Italien aufgehalten. Die Inkubationszeit für eine Infektion mit dem neuen Virus beträgt nach bisherigem Wissenstand maximal 14 Tage. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichtet.

Von LVZ/dpa