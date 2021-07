Bundesweites Schlusslicht: Sachsen droht Corona-Impfziel im Herbst zu verpassen

Dresden

Es sind ernüchternde Fakten, die im Impfmonitor des Robert-Koch-Instituts stehen: Nur noch etwa 5000 Menschen erhalten aktuell täglich in Sachsen ihre erste Dosis mit Corona-Schutz. Die Gruppe derer, die sich jetzt noch immunisieren lassen möchte, ist demnach wieder auf März-Niveau gefallen – als noch keine Arztpraxen involviert waren und Impftermine einem Lottogewinn gleich kamen. Zur Einordnung: Im Mai und April ließen sich täglich zehn Mal so viele Menschen gegen das gefährliche Virus schützen.

Sachsen wird das Impfziel bis Herbst verfehlen

Mit Blick auf die bisher nur knapp 52 Prozent Sächsinnen und Sachsen (2,1 Millionen) mit mindestens erster Dosis im Oberarm und angesichts der Wartezeit bis zur zweiten Impfung wird klar: Bis zum Ziel einer erhofften Herdenimmunität im Herbst wird Sachsen wohl nur den halben Weg geschafft haben. Die dann bereits Geimpften könnten zwar dann auf gewisse Vorteile gegenüber Ungeschützten hoffen, wie Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag erklärte. Allerdings könnte eine erneute Corona-Welle ohne weitreichende Immunität eben auch für alle wieder Einschränkungen notwendig machen.

Dass die Impfbereitschaft im Sommer nachlässt, ist kein rein sächsisches Phänomen. Auch in anderen Bundesländern wird aktuell weniger geimpft, obwohl genug Stoff verfügbar wäre. Aber Tatsache ist auch, dass der Freistaat in praktisch allen Kategorien zurückgefallen ist. In Bremen haben sich bisher schon 70 Prozent von einer Schutzimpfung überzeugen lassen – und somit fast 20 Prozent mehr als in Sachsen. Im Bundesschnitt sind es 60 Prozent Geimpfte. Und auch bei der Zahl der vollständig geschützten Personen, die noch vor Wochen in Sachsen immer als Paradebeispiel der Bemühungen heran geführt wurden, liegt der Freistaat nun mit 45,6 Prozent auf dem letzten Platz.

Zehn Prozent weniger Ältere in Sachsen geimpft

Aktuell sind es vor allem Jüngere, die sich mit der vorherrschenden Delta-Variante des Virus anstecken. Das liegt unter anderem daran, weil die besonders gefährdeten Älteren schon häufiger geimpft sind. In Sachsen trifft dies allerdings auf weniger Senioren zu, als sonst im Land. Etwa 75 Prozent der 60-Jährigen und älteren haben im Freistaat bisher ihr Impfangebot angenommen – und somit zehn Prozent weniger als im Bundesschnitt. Vor allem in den westdeutschen Ländern geht die Tendenz zu 90 Prozent geschützten Seniorinnen und Senioren. Mit Blick auf die nun wieder überall ansteigenden Infektionen ist Sachsens letzter Platz gerade in dieser Altersgruppe wohl besonders prekär.

Bei den jüngeren Erwachsenen (18 bis 59 Jahre) ist der Freistaat bundesweit der einzige, in dem noch nicht einmal die Hälfte mindestens einfach geimpft wurde. Und nicht zuletzt zeigt sich auch unter Schülerinnen und Schülern in Sachsen offenbar größere Skepsis als sonst: Knapp elf Prozent der 12- bis 17- Jährigen haben bisher ihre erste Dosis erhalten – in Niedersachsen sind es schon 26 Prozent.

Köpping: „Streben weiter die Herdenimmunität an“

In Sachsens Landesregierung will man die Hoffnung zumindest nicht aufgeben. „Wir streben nach wie vor die Herdenimmunität an“, hieß es am Montag aus dem Dresdner Sozialministerium von Petra Köpping (SPD). „Um die Impfbereitschaft zu erhöhen, setzen wir auf viele verschiedene Maßnahmen. Jede Impfung zählt“, so eine Sprecherin.

Von einem Mangel an freien Terminen kann zumindest keine Rede mehr sein, zum Wochenstart zeigte das Portal des Deutschen Roten Kreuzes fast 20.000 offene Möglichkeiten in den 13 Stationen an. „Wir impfen ganztägig spontan auch ohne Termin in den Impfzentren, bis eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit“, hieß es aus der Ministerium. Dazu kämen mobile Teams bei Events, Massenimpfungen in Stadien (bisher Aue und Chemnitz) und eine umfangreiche Werbekampagne. Ministerpräsident Kretschmer sieht die politischen Mittel dennoch begrenzt. „Ich halte es für richtig, dass es keinen Impfzwang gibt. Das heißt aber auch, dass man ohne Impfung Nachteile wie das ständige Testen in Kauf nehmen muss.“

Termine im Impfportal: sachsen.impfterminvergabe.de

Alle Corona-Zahlen im Überblick: www.lvz.de/fakten

Von Matthias Puppe