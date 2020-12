Leipzig

Deutschland geht am Mittwoch in den Lockdown – Sachsen aber bereits am Montag. Die am Sonntag beim Treffen von Bundeskanzlerin und Länderchefs beschlossenen Maßnahmen stimmen in weiten Teilen mit der ab 14. Dezember gültigen Corona-Schutzverordnung des Freistaats überein, greifen an einigen Stellen aber auch härter. Hier die wichtigsten Änderungen.

1. Silvester und Böllerverkaufsverbot

Das Zünden von Silvesterfeuerwerk wird in diesem Jahr zwar prinzipiell nicht verboten. Es wird einerseits davon jedoch „generell dringend abgeraten“ – andererseits wird es an „publikumsträchtigen Plätzen“ untersagt. Allerdings dürfte es ohnehin schwierig werden, an Pyrotechnik zu kommen, denn der Verkauf wird untersagt. Am Silvester- und Neujahrstag gilt überdies „ein An- und Versammlungsverbot“. Die in der Sächsischen Coronaschutzverordnung festgeschriebenen allgemeinen Kontaktbeschränkungen (maximal fünf Personen aus zwei Haushalten) gelten auch weiterhin zum Jahreswechsel, lediglich die nächtliche Ausgangssperre wird in dieser Nacht ausgesetzt.

2. Singen in der Kirche

Gemeindegesang in Kirchen und anderen Glaubenseinrichtungen wird generell untersagt. Die Sächsische Verordnung verbietet dies bei Gottesdiensten nicht ausdrücklich, allerdings hatte die sächsische Landeskirche beschlossen, dass Gemeindegesang „nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich“ sein soll und die Zahl der Lieder oder Strophen zu reduzieren sei. Ab Mittwoch gelten bundesweit einheitliche Regeln.

3. Weitere Schließungen

Betriebe, die keine Waren des alltäglichen Bedarfs anbieten, müssen ab Montag dicht machen. Die Sächsische Corona-Schutzverordnung erlaubte jedoch weiterhin die Öffnung von Friseuren, Wertstoffhöfen, Blumenläden und Gartenbaubetrieben. Diese müssen laut Bund nun am Mittwoch schließen.

4. Weihnachten mit der Familie

Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen werden an den Weihnachtstagen gelockert. Die Sächsische Verordnung gab dafür den Zeitraum vom 23. bis 27. Dezember vor und erlaubte die Zusammenkunft von zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten (Kinder bis 14 Jahren nicht mitgerechnet). In der bundesweiten Regelung ist nun vom 24. bis 26. Dezember die Rede. Und: Sie erlaubt „Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis“.

