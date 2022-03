Dresden

Die Bundeswehr in Sachsen bereitet sich derzeit noch nicht auf einen konkreten Einsatz vor, um die aus der Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg flüchtenden Menschen aufzunehmen. „Mit Stand heute, liegen der Bundeswehr im Freistaat Sachsen keine Hilfeersuchen (Amtshilfeanträge) der zuständigen Behörden auf Unterstützung im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen vor“, teilte Bundeswehr-Sprecher Oberstleutnant Eric Gusenberger am Mittwoch in Dresden mit.

Bislang etwa 80.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland

Darüber hinaus arbeite man aber im engen Schulterschluss mit den sächsischen Behörden und Hilfsorganisationen zusammen, um beispielsweise ein aktuelles Lagebild zu erhalten. Derzeit befinden sich etwa 80.000 Flüchtlinge vor dem in der Bundesrepublik, so ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Die meisten der rund zwei Millionen bisher geflüchteten Menschen halten sich noch in dem unmittelbaren Nachbarländern auf.

Einsatz im Kampf gegen die Corona-Pandemie

In Sachsen leistet die Bundeswehr derzeit noch Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. So seien derzeit noch insgesamt 108 Soldatinnen und Soldaten nach insgesamt zehn laufenden Amtshilfeanträgen im aktiven Einsatz. Laut Gusenberger leisteten sie unter anderem Hilfe bei der Kontaktnachverfolgung in den sächsischen Gesundheitsämtern. Darüber hinaus würden sie aber auch als sogenannte „Helfende Hände“ in den Krankenhäusern und in verschiedenen Pflegeeinrichtungen im Freistaat eingesetzt.

Von Roland Herold