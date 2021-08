Leipzig

Hans-Jürgen Domani aus Zwickau war als Soldat der Reserve mehrfach in Auslandseinsätzen der Bundeswehr, darunter auch in Masar-i-Scharif in Afghanistan. Im Interview spricht er über die Sinnhaftigkeit des Einsatzes – und darüber, was ihn gerade besonders schlecht schlafen lässt.

Sie waren als Soldat in Afghanistan. Wie geht es Ihnen jetzt, da das Land so schnell wieder den Taliban in die Hände gefallen ist?

Unruhiger Schlaf, hoher Blutdruck, Unruhe. Sowohl allgemein wegen der Lage, das ganze Land fällt ja jetzt wieder unter eine mittelalterliche Diktatur. Aber auch ganz konkret: Einige der afghanischen Familien, die ich für unser Patenschaftsnetzwerk in Sachsen betreue, haben noch Verwandte in Afghanistan. Und wir haben in den vergangenen Wochen 1300 unserer Mitarbeiter nach Kabul gelotst, um sie von dort aus auszufliegen. Nun ist der Flughafen gesperrt, die Safe Houses, in denen die Menschen sich versammelt haben, sind aufgelöst. Jetzt irren also 1300 Menschen durch Kabul, um Unterschlupf zu finden.

Was kann man denn jetzt überhaupt noch tun für diese Menschen?

Der normale Afghane kommt aktuell nicht aus dem Land und irgendwann kommt der Termin, an dem die Taliban sich den Flugplatz in Kabul übergeben lassen.

Zur Person Hans-Jürgen Domani, 57 Jahre alt, war elf Jahre lang aktiver Soldat, ist jetzt Oberstleutnant der Reserve und lebt in Zwickau. In Masar-i Scharif in Afghanistan war die „zivilmilitärische Kooperation” seine Aufgabe. Er hielt die Verbindung zu den UN und zu Hilfsorganisationen. Im „Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte” engagiert er sich für ehemalige Helfer der Bundeswehr.

Was hätte man den anders machen müssen, um nicht in diese Lage zu geraten?

Schon 2014, als die Truppenstärke der Bundeswehr stark reduziert wurde, war klar: Man wird die Menschen, die für uns gearbeitet haben, nicht schützen können. Damals sind Mitarbeiter und ihre Familien nach Deutschland geholt worden, ungefähr 2800. In den vergangenen Monaten wäre genug Zeit gewesen, wieder Menschen auszufliegen. Als die Lage sich zuspitzte, wurden dann hektische Versuche gemacht. Am Montag noch hat Armin Laschet gesagt, man müsse auch die Bürgermeisterinnen ausfliegen, die sich vor Ort für Demokratie eingesetzt haben. Das ist schon seit Mitte vergangener Woche völlig illusorisch. Keiner, der nicht am Montag bereits in Kabul war, hatte überhaupt eine Chance rauszukommen. Und die Chance, in Kabul zu entwichen, hat sich innerhalb von zwölf Stunden in Luft aufgelöst.

Denken Sie, dass Ihr Einsatz sinnlos war?

Wir haben in den 20 Jahren das Leben von Millionen Menschen erleichtert oder überhaupt ermöglicht. Die Bevölkerung ist von 20 auf 30 Millionen gewachsen in der Zeit. Es gab mehr Wasser, Essen, medizinische und schulische Versorgung. Es gibt jetzt eine Generation, in der nicht die meisten Analphabeten sind. Wenn diese dann mal flüchten können, haben sie es leichter als die anderen afghanischen Flüchtlinge, die wir aufgenommen haben. Ganz umsonst war’s also nicht. Aber langfristig wird’s wohl nutzlos gewesen sein, wenn die Taliban sich wieder so verhalten wie vor 20 Jahren - und aktuell beginnt es ja schon.

Wie konnten die Taliban das Land so schnell erobern?

Als ich gekommen bin, 2010, haben sich die deutschen Soldaten noch aktiv an der Bekämpfung der Taliban beteiligt. Aber alles, was wir uns erkämpft haben, haben wir danach durch Untätigkeit verloren.

Was meinen Sie?

Das Mandat wurde verändert. Aus einem Kampfeinsatz wurde einer, bei dem wir nur noch afghanische Kräfte ausgebildet haben. Und das hat nicht funktioniert. Die Vorgesetzten aus Militär und Polizei in Afghanistan waren mehrheitlich korrupt. Sie haben sich auf Kosten der Streifenpolizisten und der Soldaten bereichert, ihnen Teile ihres Lohnes genommen. Warum sollen sich dann diese kleinen Geister, die mit der schlechtesten Ausrüstung auf der Straße sitzen, für diesen Staat erschießen lassen?

Das ist der Grund, warum die afghanische Armee, immerhin 300.000 von der Nato ausgebildete Soldaten, nicht gekämpft hat?

Ich habe in der Armee niemanden getroffen, der an den Staat Afghanistan glaubt oder bereit ist, diesem Staat zu dienen. Die zweite Sache ist: Die Taliban wissen ganz genau, wer bei der Polizei ist, beim Geheimdienst, bei der Armee. Diese Familien werden seit Jahren bedroht. In der letzten Zeit hat das massiv zugenommen. Der Bruder eines der Afghanen, die ich betreue, war bis zur Erstürmung von Kundus Polizist in der Stadt. Er hatte einen Drohbrief erhalten mit einer Frist von einem Monat, in der er hätte überlaufen können. Zusätzlich hätte er seine 16 Jahre alte Tochter an einen Taliban verheiraten müssen - dann hätte die Familie überlebt, so stand es im Brief. Dieser Polizist versteckt sich jetzt in entfernten Bergtälern bei Verwandten.

Hans-Jürgen Domani Quelle: privat

Die Taliban geben sich große Mühe in der PR-Arbeit. Sie behaupten etwa, Frauen dürften weiter arbeiten gehen. Was weiß man denn über die neue Taliban-Generation?

Die Taliban-Führer waren schon früher größtenteils gebildete Leute und sind es auch heute noch. Gleichzeitig sind sie aber absolute Extremisten, die die Scharia mit allen Konsequenzen durchsetzen wollen. Wenn der Anführer der Taliban im Fernsehen sagt, dass die Frauen arbeiten dürfen sollen, dann heißt es immer dazu: „In dem Rahmen, in dem die Scharia das erlaubt.“ Und dieser Rahmen ist, dass die Frau das Haus ohne männliche Begleitung gar nicht verlassen darf. Wenn man sieht, was die Taliban in der Fläche jetzt schon tun, wird es genauso wieder kommen.

Von Denise Peikert