Sören Pellmann (Linke) hat sein Direktmandat im Leipziger Süden verteidigt. Nach Auszählung aller Wahlbezirke lag er mit 22,8 Prozent vorn. Es folgte Paula Piechotta (Grüne/18,4 Prozent).

Grüne machten sich Hoffnung

Der Wahlkreis galt als einer der spannendsten bei dieser Bundestagswahl. Vor vier Jahren hatte Pellmann überraschend den Wahlkreis für sich entschieden, weil sich auch die SPD und die Grünen für ihn aussprachen. Sie wollten damit vor allem verhindern, dass Thomas Feist (CDU) noch einmal direkt in den Bundestag einzog.

Bei dieser Wahl hatten Grüne und SPD auf eine ähnliche Empfehlung verzichtet. Besonders die Grünen rechneten sich Chancen aus, da auch der alternativ geprägte Stadtteil Connewitz Teil des Wahlkreises ist. Bei der Landtagswahl holten sie im Leipziger Südwesten zudem zum ersten Mal ein Direktmandat. Dass Piechotta, die auch Grünen-Spitzenkandidatin in Sachsen ist, nun das Nachsehen gegenüber Pellmann hat, ist ein Rückschlag für die Partei.

Hitzig geführter Wahlkampf

In den vergangenen Wochen war der Wahlkampf hitzig geführt worden. Die Grünen warfen Pellmann gezielte Fehlinformation der Wähler vor. Er hatte in einem Flyer den Eindruck erweckt, dass er in Umfragen deutlich vorn liege und nur die Linke einen CDU-Sieg verhindern könne. Die Grünen hatten sich öffentlich dagegen verwahrt. Wer den Leuten weiß machen wolle, „dass sich seit 2017 im Leipziger Südwahlkreis nix geändert hätte und die CDU hier angesichts ihres katastrophalen Bundestrends irgendeine Chance hätte, der will die Leute für dumm verkaufen“, twitterte Piechotta vor zwei Wochen.

Pellmanns Direktmandat könnte für die Linke auch bundesweit bedeutend sein. Momentan muss die Partei laut Hochrechnungen um den Wiedereinzug in den Bundestag zittern, weil sie möglicherweise die Fünf-Prozent-Hürde nicht erreicht. Sollte sie allerdings bundesweit drei Direktmandate gewinnen, würde sie trotzdem mit ihrem Zweitstimmenanteil im Bundestag vertreten sein.

Von Kai Kollenberg