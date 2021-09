Bundestagswahl in Sachsen: Diese fünf Aspekte dürften spannend werden

Dresden

Die neue LVZ-Umfrage deutet es an: Der Ausgang der bevorstehenden Bundestagswahl könnte in Sachsen spannend werden. Eine CDU, die nicht einmal auf 20 Prozent kommt, wäre noch vor Monaten undenkbar gewesen. Die Leipziger Volkszeitung nennt fünf weitere Punkte, die am Wahlabend interessant werden könnten.

Ist die AfD in den Landkreisen der große Gewinner?

Die unterschiedlichen Direktmandate: 16 Direktmandate werden in Sachsen vergeben, bisher hält die CDU zwölf von ihnen. Das könnte sich am 26. September ändern. Vielleicht sogar dramatisch, die Union findet momentan so wenig Anklang im Freistaat wie noch nie.

Die CDU muss deswegen darauf setzen, dass die Wählerinnen und Wähler einen Unterschied zwischen den lokalen Direktkandidaten und der Bundespartei machen. Einige in der Partei sehen dennoch schwarz. Sie prognostizieren, dass die Anzahl von zwölf Mandaten deutlich verfehlt wird. Das ist die Chance der anderen: Die AfD könnte in den Landkreisen der große Gewinner sein. Die Grünen wollen überhaupt das erste Bundestagsdirektmandat in Sachsen gewinnen, im Leipziger Süden soll ihnen der Coup gelingen. Selbst die SPD macht sich angesichts des neuen Umfrageergebnisses von knapp 20 Prozent mehr als nur leise Hoffnungen.

Direktmandat mit Bedeutung

Die Linke im Leipziger Süden: Nicht nur die Grünen schielen auf den Wahlkreis im Leipziger Süden. Für die Linke könnte er geradezu essenziell sein, schließlich ist in bundesweiten Umfragen die Fünf-Prozent-Hürde nicht mehr fern. Sollte sie die Marke am Wahlabend verfehlen, müsste sie über die Direktmandate versuchen, in den Bundestag einzuziehen. Drei Direktmandate reichen einer Partei aus, um mit ihrem Zweitstimmen-Ergebnis bei der Sitzvergabe berücksichtigt zu werden.

Fünf Direktmandate hatte die Linke 2017 bundesweit errungen, eines davon hält momentan Sören Pellmann im Wahlkreis Leipzig-Süd. Unsicher ist, ob er es verteidigen wird. Anders als vor vier Jahren gibt es keine rot-rot-grüne Absprachen für Pellmann. Im schlimmsten Fall hängt an dem Mandat nicht nur Pellmanns Zukunft im Bundestag, sondern auch die der Bundes-Linken.

Plakatkampagne als Risiko

Der Kretschmer-Effekt: Eigentlich hätte Ministerpräsident Michael Kretschmer nichts zu befürchten. Würde der Landtag in Sachsen gewählt, wären die Werte für seine CDU laut LVZ-Umfrage gleich um 13 Prozent besser. Es spricht also viel dafür, dass nach der Bundestagswahl primär der Laschet-Malus für das Abschneiden der Union verantwortlich gemacht wird.

Doch seit der vergangenen Woche hat Kretschmer als sächsischer CDU-Vorsitzender in den Wahlkampf eingegriffen. Auf hunderten Plakaten grüßt er nun sachsenweit gemeinsam mit dem Direktkandidaten der Union und wirbt um Stimmen. Das ist ein Risiko: Eine deutliche Niederlage der CDU könnte jetzt auch mit ihm verbunden werden. Es kommt darauf an, wie die CDU-Parteimitglieder die Frage dann formulieren: Hat Kretschmer die Niederlage mit verschuldet? Oder hat der Kretschmer-Effekt noch Schlimmeres verhindert?

Grüner Lichtblick in Westsachsen

Die Grünen im ländlichen Raum: Die Grünen kennen das Phänomen: In Leipzig und Dresden sind sie eine Macht. Bei der vergangenen Landtagswahl fuhren sie in einzelnen Wahlkreisen Ergebnisse von mehr als 20 Prozent ein. Allerdings auch nur in den beiden größten Städten. Auf dem Land war das anders, da kratzten die Grünen oft nicht mal an der Fünf-Prozent-Marke. Seit Jahren haben sie sich vorgenommen, dort besser zu punkten.

Im Rausch des Frühjahrs, als die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock wie die nächste Kanzlerin erschien, rechneten sich die Bündnisgrünen durchaus Chancen aus. Doch je weiter sie in den Umfragen nach unten sackten, umso unwahrscheinlich wurde das. Dennoch gibt es möglicherweise Lichtblicke: In Westsachsen, vor allem im Kreis Zwickau, hoffen die Grünen auf ein anständiges Ergebnis. Dort hatten sie in vergangenen Jahren einen zarten Aufschwung genommen.

Liegt die AfD nur in Sachsen vorn?

Der Spitzenreiter AfD: Glaubt man den Umfragen, deutet vieles darauf hin, dass die AfD wie bei der Bundestagswahl 2017 stärkste Kraft in Sachsen wird. Damals lag sie 0,1 Prozentpunkte vorn, die Union wurde Zweite. Dieses Jahr dürfte der Vorsprung größer sein. Die AfD hätte damit ihre eigenen Ansprüche untermauert: Sie sieht sich in Sachsen als Volkspartei. Gilt das auch für die anderen Ost-Bundesländer?

In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD bei Umfragen nicht in Front, die SPD hält sie deutlich auf Abstand. In Thüringen hatte die AfD laut jüngster Erhebung einen Vorsprung von einem Prozentpunkt gegenüber den Sozialdemokraten. Für Sachsen-Anhalt gibt es keine Zahlen. Es kann also gut sein, dass am Montag nach dem Wahlsonntag Deutschland wieder darüber spricht, was da in Sachsen mit der AfD passiert ist. So wie es vor vier Jahren war.

Von Kai Kollenberg