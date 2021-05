Dresden

Wenn sich die sächsische SPD am Sonnabend in Leipzig trifft, um ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl zu küren, wird der entscheidende Kampf schon ausgefochten sein. Über Wochen hatte sich die Entscheidung hingezogen, wen der Landesvorsitzende Martin Dulig für den prestigeträchtigen ersten Platz nominieren wird. Jetzt steht fest: Holger Mann soll die Nummer 1 werden. Der Leipziger SPD-Chef hat sich im internen Duell gegen den langjährigen Bundestagsabgeordneten Detlef Müller aus Chemnitz durchgesetzt.

Kolbe und Jurk kandidieren nicht wieder

Die Aufstellungsversammlung, an der 80 Delegierte unter strengen Hygienevorschriften im Freien teilnehmen werden, hat zwar das letzte Wort – allerdings deutet aktuell nichts auf eine Kampfkandidatur um die Spitzenposition hin. Holger Mann bringe „Ökologie und Ökonomie sowie die Frage nach den Arbeitsplätzen der Zukunft gut zusammen“, wirbt Dulig vorab für seinen Favoriten. Durch den Rückzug von Thomas Jurk und Daniela Kolbe, die seit Jahren die Aushängeschilder der SPD in Berlin gewesen sind, war ein personeller Neuanfang zwangsläufig geworden.

Mann sitzt seit 2009 im Landtag

Mit Holger Mann soll nun ein Neuer an erster Stelle nach Berlin geschickt werden – der aber längst kein unbeschriebenes Blatt mehr ist. Der 42-Jährige ist seit 2009 Landtagsabgeordneter, Fraktionssprecher für Wissenschaft und Hochschule sowie für Wirtschaft und Digitalisierung. Der ehemalige sächsische Juso-Vorsitzende ist seit 2018 SPD-Chef in Leipzig, wo er im Norden auch um ein Direktmandat für den Bundestag antritt. Für ihn könnte Juliane Pfeil in den Landtag nachrücken – sollte die Ex-Abgeordnete verzichten, wäre die Leipzigerin Irena Rudolph-Kokot an der Reihe.

Sozialdemokraten müssen in Sachsen zittern

Hinter dem Leipziger wird sehr wahrscheinlich die Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich den zweiten Listenplatz einnehmen, gefolgt von Detlef Müller. Aufgrund der letzten Wahlergebnisse gelten aktuell nur diese drei Ränge als relativ sicher. Aktuell hat die sächsische SPD noch vier Abgeordnete in Berlin. Bei der Bundestagswahl 2017 waren die Sozialdemokraten auf 10,5 Prozent abgerutscht, zur Landtagswahl 2019 kam es mit 7,7 Prozent noch ärger. Damit muss die einstige Volkspartei in Sachsen wie kaum woanders zittern.

Aktuelle Umfrage: AfD liegt vor CDU – SPD auf Rekordtief

Diese Entwicklung spiegelt auch die jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA wider, das in der vergangenen Woche 1000 Sachsen im Auftrag der Bild-Zeitung befragt hat. Demnach kratzt die Sachsen-SPD inzwischen an der 5-Prozent-Hürde: Mit 6 Prozent sinken die Sozialdemokraten auf einen neuen Tiefstwert im Freistaat. Auch die CDU stürzt ab und kommt nur noch auf 24 Prozent, was ein Minus von 8 Punkten im Vergleich zur Landtagswahl 2019 bedeutet – dagegen zieht die AfD mit 26 Prozent als stärkste Partei an der Union vorbei. Im Aufwind befinden sich ebenfalls die Grünen (13 Prozent) und die FDP (12 Prozent), während die Linke (11 Prozent) stagniert.

Landeschef Dulig: Jetzt beginnt die Aufholjagd

Nichtsdestotrotz verströmt der sächsische SPD-Chef seine gewohnte Zuversicht. „Das Rennen ist eröffnet. Die Zeit der kleinen Schritte ist vorbei“, sagt Dulig, „jetzt beginnt die Aufholjagd.“ Die Ausgangslage für die Bundestagswahl am 26. September könnte – nicht zuletzt aufgrund der Fokussierung auf CDU und Grüne – allerdings kaum schlechter sein. Das gesteht auch Mann ein: „Aktuelle Umfragen legen nahe, dass dies kein einfacher Bundestagswahlkampf wird.“ Das Ziel sollte sein, das bestmögliche Zweitstimmenergebnis für die SPD zu ­erreichen, „damit wir uns im Bundestag für unsere Anliegen stark machen können – ob in der Regierung oder Opposition“.

Von Andreas Debski