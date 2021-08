Dresden

Vielleicht Klimaschutz? Oder die Lage in Afghanistan? Das eine Thema auszumachen, das den diesjährigen Bundestagswahlkampf bestimmt, fällt nicht leicht. Zu sehr ist er vor allem von den Pannen der Kanzlerkandidaten geprägt worden: Lang und breit wurden zunächst Annalena Baerbocks (Grüne) Nebeneinkünfte unter die Lupe genommen, bevor sie sich mit Plagiatsvorwürfen auseinandersetzen musste. Armin Laschet (CDU) hatte zuletzt seinen Lacher im Flutgebiet zu erklären, darauf den Absturz in den Umfragen. Eines dürfte aber ziemlich deutlich sein: Über Ostdeutschland wird eher nicht debattiert. Nicht alle sind darüber erfreut.

„Ostdeutschland muss Thema sein“

„Natürlich muss Ostdeutschland mehr Thema im Wahlkampf sein“, sagt Rico Gebhardt. Der Chef der Linksfraktion im sächsischen Landtag kann nicht verstehen, warum die Situation im Osten nur eine Nebenrolle spielt – wenn überhaupt. „Die essenziellen Fragen sind nicht geklärt: Noch immer gibt es Ungleichheiten beim Lohn, bei der Rente, bei Erbschaften oder bei der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen West und Ost. Alle Parteien müssten viel mehr darüber diskutieren.“ Stattdessen werde nur debattiert, „wenn es wieder einmal aktuelle Probleme im Osten gibt“.

Der Blick auf die Wahlplakate, die nun an Straßen aufgestellt oder aufgehängt werden, könnte bei Gebhardt ebenfalls für Ernüchterung sorgen. Motive mit klar ostdeutschen Bezügen sind nicht zu finden. Aus den vergangenen Wahlkämpfen fällt ebenfalls kaum ein Beispiel ein. Am ehesten vielleicht noch das Plakat, mit dem die CDU 1998 – also vor mehr als 20 Jahren – um Stimmen warb: „Blühende Landschaften wählen!“ prangte darauf, samt blühender Rose. Darunter unter anderem ein Foto des sanierten Wismarer Marktplatzes und ein Blick in die Einkaufspassage im Leipziger Hauptbahnhof.

Entwicklung im Osten positiv

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, hält so etwas heutzutage nicht mehr für denkbar. „Es gibt kaum mehr ost-, sondern nur gesamtdeutsche Problemlagen“, sagt der CDU-Mann, der in Sachsen als Spitzenkandidat seiner Partei antritt. „Ein Wahlkampf wie früher, wo den Ostdeutschen blumig ein neuer Aufbau Ost versprochen wird, ist doch nicht die bessere Alternative. Wir sind weit vorangekommen.“

So ähnlich steht es auch im neuesten Bericht zum Stand der Deutschen Einheit, den Wanderwitz vor ein paar Wochen präsentiert hatte. Positiv wurde darin herausgestellt, dass der Osten mittlerweile bei der Wirtschaftskraft durchaus aufgeholt habe. Die ostdeutschen Länder erreichten bei diesem Indikator 2021 immerhin 81 Prozent des Bundesdurchschnitts. Auch wenn die strukturschwächsten Regionen weiterhin in Ostdeutschland auszumachen sind und es bei anderen Werten – wie dem Lohn (siehe Grafik) – deutliche Unterschiede gibt.

Parteien setzen auf Themen, nicht auf Regionen

Die Parteien sind sich dessen durchaus bewusst. Es sei nicht so, dass die SPD die ostdeutsche Situation nicht im Blick habe, sagt Henning Homann. Gerade beim Lohngefälle treffe dies laut dem sächsische SPD-Generalsekretär zu: „Das Zukunftsprogramm der SPD stellt genau die Punkte, die für den Osten wichtig sind, in den Mittelpunkt. Der Mindestlohn von zwölf Euro ist für den Osten viel wichtiger als für den Westen.“

Dennoch bleibt der Osten in den Wahlprogrammen der großen Parteien mitunter blass: Die Linke widmet ihm den meisten Platz, der Union ist er immerhin ein Unterkapitel wert, während die AfD die Problematik der Ost-Renten thematisiert. Parteifunktionäre kontern derlei Vorwürfe gerne mit der Frage, wie oft denn beispielsweise Nordrhein-Westfalen oder Bayern explizit in den Programmen genannt würden.

Unterrepräsentiert sei der Osten nicht, findet jedenfalls Wanderwitz: „Ein zentrales Wahlkampfthema wie der Strukturwandel ist doch besonders für den Osten interessant. In Bayern spielt das eher keine Rolle.“

