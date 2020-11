Berlin

Die Bundesregierung hat die Missachtung von Auflagen und die Gewalt bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln in Leipzig scharf verurteilt.

Nach der Auflösung der Versammlung hätten „Extremisten, Chaoten, gewaltbereite Menschen“ sich ihren Weg durch Leipzig bereitet, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. „Das ist in dieser äußerst kritischen Phase der Pandemie, in der wir als Land alle zusammenstecken, ein fatales Signal.“

Anzeige

Seibert appellierte: “Auch wenn es wahrscheinlich nicht bei jedem verfängt, möchte man eigentlich allen Teilnehmern einer solchen Demonstration zurufen: Hört auf die überwiegende Mehrheit der Wissenschaft! Dieses Virus kann für jeden, Corona-Skeptiker oder nicht, gefährlich und auch lebensgefährlich sein.”

Lesen Sie auch: „Querdenken“-Demo in Leipzig: Die wichtigsten Fakten zum Chaos-Wochenende

Angriffe bei „ Querdenken “-Demo in Leipzig auf Journalisten und Sicherheitskräfte

Seibert sprach auch Berichte über Angriffe auf Journalisten und Sicherheitskräfte an. „Gewalttätige Auseinandersetzungen und der Missbrauch des Demonstrationsrechts sind nicht zulässig.“ Für „extremistisches Gedankengut oder für Verschwörungsmythen“ gebe es keinen Platz. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums betonte, die freie Presse sei ein Grundpfeiler der Demokratie. „Wer Journalisten angreift, in der Absicht, sie von ihrer Arbeit abzuhalten oder einzuschüchtern, der vergeht sich an unserer Verfassung.“

Lesen Sie auch: Sachsens Linke fordern Entlassung von Wöller – Söder: „Keine Sonderrechte für Querdenker“

Die Teilnehmer, die in Leipzig freiwillig zusammengekommen seien, nähmen die gesamte Gesellschaft „in Mithaftung“, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums. „Denn wenn es zu einem dadurch gesteigerten Infektionsgeschehen kommt, hat das Auswirkungen auf die medizinische Kapazität in Deutschland."

Lesen Sie auch: OVG-Beschluss zu „ Querdenken“-Demo: Haben Richter ideologisch geurteilt?

Der Sprecher sagte weiter, Extremisten träten bei Veranstaltungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen zwar zunehmend offener und mehr in Erscheinung. Es sei ihnen aber nicht gelungen, die Proteste vollständig zu instrumentalisieren. Deren Zusammensetzung sei sehr vielfältig. Die Polizei vor Ort habe entschieden, nicht mit Gewalt gegen eine Gruppe vorzugehen, aus der heraus es Gewalt gegeben habe, die aber überwiegend friedlich gewesen sei. Es sei aus Sicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) richtig gewesen, dass die Polizei nicht „mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Rentner, Kinder und Familien“ vorgegangen sei.

Von RND/dpa