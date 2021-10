Leipzig

Auf dieses Urteil haben sächsische Sparer lange warten müssen: Am Mittwochnachmittag verkündete der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe nach einer Musterfeststellungsklage, dass er die vor allem bei den Sparkassen weit verbreitete Klauseln in alten Prämiensparverträgen für unwirksam hält.

Die Richterinnen und Richter entschieden damit zugunsten der klagenden Verbraucherzentrale Sachsen (VZS), die sich für 1300 Betroffene gegen die Stadt-und Kreissparkasse Leipzig stark gemacht hatte. Nach den Berechnungen der Verbraucherschützer hat ihnen die Sparkasse im Durchschnitt 3100 Euro zu wenig gezahlt.

Gesamtansprüche von 3,6 Milliarden Euro

Laut Angaben der Verbraucherzentrale geht es um insgesamt rund 8000 Verträge und um Gesamtansprüche in Höhe von 3,6 Milliarden Euro. „Das ist ein großer Tag für die Verbraucher in Sachsen“, sagte nach dem Leiturteil Vorstand Andreas Eichhorst in einer eilig einberufenen Videokonferenz. Es zeige sich, dass es sich auch für ein kleines Haus lohne, den Kampf mit den großen Kreditinstituten aufzunehmen. Rechtsmittel könnten gegen dieses Urteil nun nicht mehr eingelegt werden.

„Das war heute das letzte Wort. Damit ist Schluss mit lustig“, betonte auch VZS-Justitiar Michael Hummel. Geld sehen die klagenden Sparer jedoch auch weiterhin nicht. Denn der BGH entschied, dass die Frage, welcher Zinssatz nun genau der richtige sei, zunächst mit Hilfe eines Sachverständigen am OLG Dresden geklärt werden müsste. Das sei ein „Wermutstropfen“, gab Hummel zu. Denn das Verfahren könne noch einmal „ein Jahr vielleicht“ dauern.

„Herr Langenfeld, zahlen Sie!“

Für die genaue Berechnung dieser Nachzahlungen entschieden die Richterinnen und Richter, dass dem ein Referenzzinssatz der Bundesbank für langfristige Spareinlagen zugrunde zulegen ist. Die Anpassungen seien monatlich vorzunehmen. Außerdem machten sie Vorgaben, um Negativzinsen auszuschließen. Dagegen blieb die wichtige Frage, ob eventuelle Ansprüche womöglich schon verwirkt sind, vorerst offen.

Eichhorst sagte im Sinne der Sparer: „Ihr Anspruch ist so gut wie sicher!“ Auch wenn das Geld noch nicht automatisch auf den Konten sei, wachse der Druck auf die Sparkassen nun weiter an. Sollte das Geld nicht zügig fließen, drohten tausende Individualklagen und weitere Maßnahmen der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin). In Richtung Stadt- und Kreissparkasse Leipzig und dessen Vorstandschef sagte der VZS-Chef: „Ich hoffe jetzt inständig auf die Einsicht der Sparkassen. Herr Langenfeld, zahlen Sie!“

Sparkasse Leipzig sieht keine Ansprüche

Die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig wies das allerdings umgehend zurück. In einer Pressemitteilung ließ sie wissen: „Das heutige Urteil schafft ein Stück Rechtssicherheit, führt allerdings noch nicht zu einer abschließenden Klärung möglicher Ansprüche von Verbrauchern und demzufolge auch nicht zu Zahlungsansprüchen im Einzelfall.“

Im Kern ging es bei der Verhandlung in Karlsruhe darum, ob Klauseln, die sich in vielen langjährigen Prämiensparverträgen aus den 1990er und 2000er Jahren finden und die Kreditinstitute weitgehend berechtigen frei den Zinssatz anzupassen, rechtens sind. Obwohl das schon in früheren Urteilen klar verneint worden war, warten die Betroffenen bis heute auf ihr Geld. Der BGH bestätigte nun diese Urteile.

Nächstes Verfahren gegen Muldentalsparkasse

Die Verbraucherzentralen werfen den Sparkassen vor, bewusst auf Zeit zu spielen. Zuletzt hatte das Oberlandesgericht Dresden (OLG) 2020 entschieden, dass die betroffenen Klauseln zur Zinsanpassung unwirksam und mögliche Nachzahlungsansprüche noch nicht verjährt sind. Die nächste Musterfeststellungsklage der VZS ist am 1. Dezember gegen die Muldentalsparkasse geplant. Eichhorst kündigte auch Initiativen gegen die Sparkassen Bautzen und Mittelsachsen an, damit dort bestehende Ansprüche nicht verjähren können,

Von Roland Herold